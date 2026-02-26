La información fue dada a conocer inicialmente por Bloomberg, según reportó el portal Latinus, quien detalló que fueron aproximadamente 150 gigabytes de información fiscal y electoral, utilizando herramientas de inteligencia artificial para vulnerar sistemas oficiales.
De acuerdo con Bloomberg, el ataque estuvo dirigido contra múltiples dependencias públicas, entre ellas el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Nacional Electoral (INE), además de gobiernos estatales y organismos locales, lo que amplió la magnitud del incidente a nivel nacional.
El ciberataque habría sido ejecutado mediante un chatbot de inteligencia artificial, al que el atacante le dio instrucciones específicas para comportarse como un “hacker de élite”, con el objetivo de detectar vulnerabilidades en portales gubernamentales y automatizar el robo de información confidencial.
Según la investigación, el intruso logró ingresar también a sistemas del Registro Civil de la Ciudad de México y al servicio de agua de Monterrey, evidenciando que las brechas de seguridad no se limitaron únicamente a instituciones fiscales o electorales.
El ataque habría comenzado en diciembre de 2025 y se prolongó durante aproximadamente un mes, tiempo suficiente para extraer grandes volúmenes de datos sensibles sin ser detectado de inmediato por las autoridades responsables de los sistemas digitales afectados.
Entre la información sustraída se encontrarían cerca de 195 millones de registros de contribuyentes, datos pertenecientes a padrones electorales, así como credenciales internas de empleados gubernamentales, lo que convierte este incidente en uno de los más graves en materia de filtración de datos en México.
Bloomberg detalló además que el chatbot utilizado —Claude, desarrollado por Anthropic— habría advertido inicialmente al usuario sobre el carácter malicioso de las instrucciones; sin embargo, el atacante insistió hasta lograr evadir los mecanismos de seguridad y obtener asistencia técnica para ejecutar el hackeo.
Tras la difusión del caso, autoridades mexicanas iniciaron revisiones internas. El SAT informó posteriormente que, tras analizar sus sistemas, no encontró evidencia de accesos ilegítimos directos, aunque mantiene protocolos activos ante posibles amenazas vinculadas con inteligencia artificial.
El reporte también recordó que desde finales de 2025 el gobierno mexicano ya investigaba al menos 20 posibles vulneraciones de datos personales en instituciones públicas y privadas, sin que hasta ahora se confirme si esos casos están relacionados con este nuevo ataque masivo.
Especialistas advierten que este episodio marca un precedente preocupante, ya que demuestra cómo la inteligencia artificial puede ser utilizada para potenciar delitos informáticos a gran escala. La revelación, atribuida originalmente al portal financiero Bloomberg, expone nuevos retos para la protección de datos ciudadanos y la seguridad digital de los gobiernos en la era de la automatización.