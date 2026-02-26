Especialistas advierten que este episodio marca un precedente preocupante, ya que demuestra cómo la inteligencia artificial puede ser utilizada para potenciar delitos informáticos a gran escala. La revelación, atribuida originalmente al portal financiero Bloomberg, expone nuevos retos para la protección de datos ciudadanos y la seguridad digital de los gobiernos en la era de la automatización.