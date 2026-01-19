Habitantes de Groenlandia viralizan gorra anti-MAGA tras amenazas de Trump

Una gorra en la que se pueden leer los eslóganes "¡Ahora es Nuuk!" y "Haz que América se vaya", se han hecho sumamente virales en Dinamarca.
La prenda se encuentra a la venta en un establecimiento de Copenhague, capital de Dinamarca.
Esta prenda ha sido creada por Jesper Tonnesen, propietario de una tienda de ropa.
La idea nació en forma de protesta por el interés del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el territorio de Groenlandia.
Tonnesen incluso ha posado ante los medios de comunicación con su gorra anti-MAGA bordada con el lema «¡Ahora es NUUK!».
El diseño de la gorra de Tonnesen ha sido del agrado de miles de sus compatriotas, quienes ya la compraron para ser parte de este movimiento.
Cabe recordar que Trump, en múltiples ocasiones, ha amenazado con comprar el territorio de Groenlandia.
La propuesta fue considerada como insultante para los habitantes de Groenlandia y aseguraron a Trump que "El país no está a la venta".
Parte de las protestas en contra de los actos de Trump, son estas gorras que se han viralizado por cada esquina del territorio.
La protesta se mantiene ferviente especialmente en Nuuk, la capital de Groenlandia, donde también se han creado camisetas con la frase: "Groenlandia no está a la venta".