Habitantes de Groenlandia viralizan gorra anti-MAGA tras amenazas de Trump

Una gorra con las frases "ahora es Nuuk" y "Haz que América se vaya" se han viralizado en el territorio de Groenlandia en protestas a las amenazas de Trump de comprar su territorio

  • Actualizado: 19 de enero de 2026 a las 09:11
Habitantes de Groenlandia viralizan gorra anti-MAGA tras amenazas de Trump
1 de 10

Una gorra en la que se pueden leer los eslóganes "¡Ahora es Nuuk!" y "Haz que América se vaya", se han hecho sumamente virales en Dinamarca.

Foto: Agencia EFE
Habitantes de Groenlandia viralizan gorra anti-MAGA tras amenazas de Trump
2 de 10

La prenda se encuentra a la venta en un establecimiento de Copenhague, capital de Dinamarca.

Foto: Agencia EFE
Habitantes de Groenlandia viralizan gorra anti-MAGA tras amenazas de Trump
3 de 10

Esta prenda ha sido creada por Jesper Tonnesen, propietario de una tienda de ropa.

Foto: Agencia EFE
Habitantes de Groenlandia viralizan gorra anti-MAGA tras amenazas de Trump
4 de 10

La idea nació en forma de protesta por el interés del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el territorio de Groenlandia.

 Foto: Agencia EFE
Habitantes de Groenlandia viralizan gorra anti-MAGA tras amenazas de Trump
5 de 10

Tonnesen incluso ha posado ante los medios de comunicación con su gorra anti-MAGA bordada con el lema «¡Ahora es NUUK!».

 Foto: Agencia EFE
Habitantes de Groenlandia viralizan gorra anti-MAGA tras amenazas de Trump
6 de 10

El diseño de la gorra de Tonnesen ha sido del agrado de miles de sus compatriotas, quienes ya la compraron para ser parte de este movimiento.

Foto: Agencia EFE
Habitantes de Groenlandia viralizan gorra anti-MAGA tras amenazas de Trump
7 de 10

Cabe recordar que Trump, en múltiples ocasiones, ha amenazado con comprar el territorio de Groenlandia.

Foto: Agencia EFE
Habitantes de Groenlandia viralizan gorra anti-MAGA tras amenazas de Trump
8 de 10

La propuesta fue considerada como insultante para los habitantes de Groenlandia y aseguraron a Trump que "El país no está a la venta".

Foto: Agencia EFE
Habitantes de Groenlandia viralizan gorra anti-MAGA tras amenazas de Trump
9 de 10

Parte de las protestas en contra de los actos de Trump, son estas gorras que se han viralizado por cada esquina del territorio.

Foto: Agencia EFE
Habitantes de Groenlandia viralizan gorra anti-MAGA tras amenazas de Trump
10 de 10

La protesta se mantiene ferviente especialmente en Nuuk, la capital de Groenlandia, donde también se han creado camisetas con la frase: "Groenlandia no está a la venta".

Foto: Agencia EFE
