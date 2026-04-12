Genesis y Denis, hondureños deportados con sus padres tras cita migratoria en EE UU

Genesis, de 11 años, y Denis, de 6, junto a sus padres (todos hondureños), asistieron el lunes -6 de abril- a una cita en corte migratoria en Charlotte, en Estados Unidos, como parte de su proceso de asilo. Fueron deportados sin nada a Honduras. Esto pasó con ellos:
De acuerdo con el relato de Lilian Pachecho, tía de los menores, cerca de dos horas después de la cita, ella recibió una llamada inesperada de un agente federal, quien le informó que la familia había sido detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La madrugada del jueves -9 de abril-, Lilian se enteró de que toda la familia había sido deportada a Honduras, sin haber podido establecer contacto previo con ellos tras la detención.
“ Fueron enviados solo con la ropa que llevaban puesta y necesitan apoyo para reconstruir su vida”, dijo la tía Lilian en un comunicado de prensa de la organización Siembra NC.
Lilian también señaló que la familia había cumplido con los procesos migratorios durante años y nunca tuvieron problemas. “Siempre asistieron puntualmente a sus citas durante cuatro años. Nunca ocultaron nada y no tienen antecedentes penales. Esto es muy injusto”, agregó.
La comunidad educativa de la Burton Elementary Magnet School, donde estudiaban los menores, expresó preocupación por lo ocurrido y calificó la situación como una detención y deportación inhumana.
“No soy maestro sin mis estudiantes”, dijo el maestro Brandon Daniel en un comunicado de prensa, y agregó que Genesis destacaba por ser una alumna especialmente colaboradora, que ayudaba a sus compañeros y a sus maestros.
“Imagínate que en el medio del año escolar una niña no se puede despedir, no puede llevarse sus libros, no puede llevarse sus materiales escolares. simplemente un día no regresa sin ninguna explicación”, dijo Andreina Malki, de Siembra NC.
Representantes de la organización Siembra NC y miembros de la comunidad señalaron que la familia había seguido todos los procedimientos migratorios requeridos mientras su caso de asilo continuaba en trámite desde 2022.
La familia inició una recaudación en GoFundMe para poder brindar una mejor vida tras su regreso a su país, pues no lograron traer nada consigo desde EE UU, lugar donde llevaban varios años construyendo una mejor vida; hasta el momento han recaudado más de 29,500 dólares.