Gabriela Nicole Pratts, la menor asesinada por seis amigas frente a su mamá

El crimen de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, ha causado conmoción en Puerto Rico, donde exigen justicia. Aquí lo que se sabe del caso

  • 19 de agosto de 2025 a las 17:02
Gabriela Nicole Pratts, la menor asesinada por seis amigas frente a su mamá
1 de 10

Gabriela Nicole Pratts era una menor de 16 años, fue asesinada por sus amigas frente su madre. Aquí lo que se sabe del caso que ha conmocionado a Puerto Rico.

 Fotos: Cortesía redes sociales
Gabriela Nicole Pratts, la menor asesinada por seis amigas frente a su mamá
2 de 10

La secretaria de Justicia de Puerto Rico confirmó este martes 19 de agosto de 2025, los primeros arrestos relacionados con el asesinato de Pratts Rosario.

 Foto: Cortesía redes sociales
Gabriela Nicole Pratts, la menor asesinada por seis amigas frente a su mamá
3 de 10

El asesinato ocurrió en la madrugada del 11 de agosto de 2025, tras un altercado en un evento de cierre de verano en Aibonito, cerca del desvío Roberto Colón con la carretera PR-14. Gabriela recibió ocho puñaladas mientras intervenía a favor de su hermana. Un amigo intentó defenderla y también resultó herido.

 Foto: Cortesía redes sociales
Gabriela Nicole Pratts, la menor asesinada por seis amigas frente a su mamá
4 de 10

Inicialmente, se identificaron seis sospechosas: cuatro menores (entre 16 y 17 años) y dos adultas. Aunque se han detenido solo a la madre y a una hija, la investigación continúa abierta y no se descartan nuevos cargos contra otros posibles involucrados.

 Foto: Cortesía redes sociales
Gabriela Nicole Pratts, la menor asesinada por seis amigas frente a su mamá
5 de 10

Hasta el momento, se conoce que una de las detenidas es Elvia Cabrera Rivera (la madre, 40 años).

 Foto: Cortesía redes sociales
Gabriela Nicole Pratts, la menor asesinada por seis amigas frente a su mamá
6 de 10

Y Anthonieshka Avilés Cabrera (17 años). Ambas se encuentra bajo la custodia policial.

 Foto: Cortesía redes sociales
Gabriela Nicole Pratts, la menor asesinada por seis amigas frente a su mamá
7 de 10

Ambas enfrentan cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas.

 Foto: Cortesía redes sociales
Gabriela Nicole Pratts, la menor asesinada por seis amigas frente a su mamá
8 de 10

Además, se les impuso una fianza de $1 millón cada una -$500,000 por cada cargo— y al no poder pagar, fueron ingresadas este mismo día en prisión..

 Foto: Cortesía redes sociales
Gabriela Nicole Pratts, la menor asesinada por seis amigas frente a su mamá
9 de 10

El crimen ha provocado una enorme indignación colectiva en la comunidad de Aibonito y en toda la isla.

 Foto: Cortesía redes sociales
Gabriela Nicole Pratts, la menor asesinada por seis amigas frente a su mamá
10 de 10

El mismo 12 de agosto, día en que Gabriela habría cumplido 17 años, sus seres queridos organizaron una caravana en su memoria, mientras que figuras como el alcalde hicieron llamados a la calma y a permitir que la justicia actúe sin interferencias en redes sociales.

 Foto: Cortesía redes sociales
