Gabriela Nicole Pratts, la menor asesinada por seis amigas frente a su mamá

El asesinato ocurrió en la madrugada del 11 de agosto de 2025, tras un altercado en un evento de cierre de verano en Aibonito, cerca del desvío Roberto Colón con la carretera PR-14. Gabriela recibió ocho puñaladas mientras intervenía a favor de su hermana. Un amigo intentó defenderla y también resultó herido.