Así fue el tiroteo en una iglesia cristiana de Jordania que deja 7 fallecidos y decenas de heridos

Un ataque armado durante un funeral en una iglesia cristiana de Jordania dejó siete personas muertas y otras 34 heridas, luego de que varios hombres irrumpieran en el lugar y dispararan contra los asistentes.
El hecho violento ocurrió en la localidad de Hamud, en la provincia de Al Karak, al sur de Amán, la capital jordana.
Según los reportes difundidos, el tiroteo se produjo mientras familiares y allegados participaban en las ceremonias fúnebres en un templo de rito greco-ortodoxo.
Los asistentes fueron sorprendidos por los disparos, lo que provocó momentos de pánico entre quienes se encontraban reunidos para despedir a un ser querido.
Testigos señalaron que los atacantes llegaron al lugar y abrieron fuego contra las personas que participaban en el cortejo fúnebre.
El tiroteo se prolongó durante varios minutos, mientras los presentes intentaban resguardarse para evitar ser alcanzados por las balas.
Videos difundidos por medios de comunicación muestran a hombres armados acercándose al templo y disparando, mientras otras imágenes reflejan la angustia y las consecuencias del ataque.
Tras la agresión, los responsables huyeron del lugar, por lo que las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo para localizarlos e identificar a los involucrados.
Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque, determinar el móvil y establecer quiénes participaron en la agresión.
El rey Abdalá II condenó el hecho, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y prometió una respuesta contundente contra los responsables.