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Así fue el tiroteo en una iglesia cristiana de Jordania que deja 7 fallecidos y decenas de heridos

Salieron a la luz imágenes del tiroteo en que varios hombres irrumpieron en el lugar y dispararon contra los asistentes de una iglesia en Jordania

  • Actualizado: 23 de octubre de 2026 a las 17:23
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Un ataque armado durante un funeral en una iglesia cristiana de Jordania dejó siete personas muertas y otras 34 heridas, luego de que varios hombres irrumpieran en el lugar y dispararan contra los asistentes.

 Fotos: Captura de video
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El hecho violento ocurrió en la localidad de Hamud, en la provincia de Al Karak, al sur de Amán, la capital jordana.

 Foto: Captura de video
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Según los reportes difundidos, el tiroteo se produjo mientras familiares y allegados participaban en las ceremonias fúnebres en un templo de rito greco-ortodoxo.

 Foto: Captura de video
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Los asistentes fueron sorprendidos por los disparos, lo que provocó momentos de pánico entre quienes se encontraban reunidos para despedir a un ser querido.

 Foto: Captura de video
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Testigos señalaron que los atacantes llegaron al lugar y abrieron fuego contra las personas que participaban en el cortejo fúnebre.

 Foto: Captura de video
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El tiroteo se prolongó durante varios minutos, mientras los presentes intentaban resguardarse para evitar ser alcanzados por las balas.

 Foto: Captura de video
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Videos difundidos por medios de comunicación muestran a hombres armados acercándose al templo y disparando, mientras otras imágenes reflejan la angustia y las consecuencias del ataque.

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Tras la agresión, los responsables huyeron del lugar, por lo que las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo para localizarlos e identificar a los involucrados.

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Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque, determinar el móvil y establecer quiénes participaron en la agresión.

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El rey Abdalá II condenó el hecho, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y prometió una respuesta contundente contra los responsables.

 Foto: Cortesía
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