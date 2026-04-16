Ex vicegobernador de Virginia asesinó a su esposa y se quitó la vida

El exvicegobernador de Virginia, Estados Unidos, Justin Fairfax, fue señalado en un hecho violento ocurrido dentro de su residencia, donde presuntamente habría asesinado a su esposa, Cerina Fairfax, antes de quitarse la vida, según informó la policía local.
La policía del condado de Fairfax respondió a una emergencia en la vivienda de la pareja ubicada en Annandale, Virginia, durante la madrugada de este jueves, donde posteriormente fueron hallados sin vida un hombre y una mujer, según informaron las autoridades.
Las investigaciones preliminares indican que el hecho violento se habría producido tras una disputa doméstica vinculada a un proceso de divorcio en curso, el cual, según registros judiciales, aún no había sido resuelto.
De acuerdo con los reportes oficiales, Fairfax ocupó el cargo de vicegobernador del estado de Virginia entre 2018 y 2022, durante la administración de Ralph Northam, y posteriormente intentó aspirar a la gobernación en el año 2021.
Durante su gestión, Fairfax promovió iniciativas legislativas orientadas a la prevención de la violencia armada, llegando a calificarla en varias ocasiones como una crisis de salud pública en Estados Unidos.
Su trayectoria política también estuvo marcada por controversias, luego de surgieran denuncias en su contra por agresión sexual negando rotundandamente las acusasiones.
Según la versión policial, el incidente ocurrió dentro de la vivienda familiar, donde la pareja atravesaba una separación y mantenía una convivencia en condiciones tensas.
Un audio de emergencias difundido por la red Broadcastify recoge la llamada al 911 realizada por uno de los hijos de la pareja, quien alertó sobre una situación de violencia en el interior del hogar.
En las grabaciones se escucha a los operadores describir la escena reportada, mientras unidades policiales acudían al lugar y posteriormente localizaban a un hombre con una herida de bala autoinfligida, que correspondería al sospechoso.
Tras el hallazgo, unidades de la policía acordonaron el área de la vivienda ubicada en Annandale, Virginia, mientras equipos forenses procedían a realizar el levantamiento de los cuerpos en medio de un amplio operativo de seguridad.
Los restos de ambas víctimas fueron retirados de la residencia bajo resguardo policial y trasladados en vehículos del médico forense del condado de Fairfax hacia las instalaciones correspondientes, donde se les practicarán los exámenes legales de rigor para continuar con la investigación.
Las autoridades confirmaron que los hijos de la pareja quedaron bajo el resguardo de familiares cercanos, con apoyo de servicios de asistencia a víctimas del condado de Fairfax.