Crece número de extranjeros muertos o desaparecidos tras terremotos en Venezuela

Los devastadores terremotos que sacudieron el norte de Venezuela también golpearon a la comunidad internacional, al confirmarse la muerte y desaparición de decenas de ciudadanos extranjeros. Entre las víctimas figuran personas de España, Portugal, Italia y Chile, República Dominicana, entre otros.
España: Los españoles desaparecidos en los terremotos registrados el pasado miércoles en Venezuela se elevan a 152, mientras se mantiene la cifra de nueve muertos y de otras 14 personas localizadas bajo los escombros pero aún sin rescatar, dijo este domingo el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares.
Albares lamentó que, debido a la situación, se desconoce por el momento cualquier avance en el rescate de los 14 ciudadanos españoles localizados, según testimonios de familiares, bajo las ruinas causadas por los terremotos.
Portugal: El Gobierno de Portugal informó el sábado de que entre los fallecidos por los devastadores seísmos registrados esta semana en Venezuela hay 7 personas con nacionalidad portuguesa y 34 lusodescendientes y que, de entre esas 41 víctimas mortales, 6 eran menores.
La fuente indicó que han sido encontrados 49 portugueses y lusodescendientes, mientras que permanecen desaparecidos 87, de los cuales 51 son hombres y 36 son mujeres.
Chile: La Cancillería chilena informó del fallecimiento de un ciudadano chileno a raíz de los terremotos ocurridos la tarde del miércoles en la zona central de Venezuela. "La Cancillería se encuentra en contacto con su familia, prestando asistencia, orientación y contención", añadieron.
República Dominicana: Una ciudadana dominicana murió como consecuencia de los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que asolaron parte de Venezuela el miércoles pasado, informaron fuentes oficiales. "De manera extraoficial, solamente hay una fallecida, que es oriunda de San Cristóbal (sur), o sea, no tenemos más información", informó a los medios el viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios de la Cancillería dominicana, Opinio Díaz.
Hombres trabajan este sábado, frente a una casa derrumbada por los terremotos en Venezuela, en El Junquito (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R
El funcionario explicó que la comunidad dominicana en la zona más afectada por el desastre es reducida, lo que ha limitado el impacto sobre los connacionales."Es importante destacar que donde sucedió el desastre tenemos muy pocos dominicanos residiendo, de manera tal que nosotros, por el momento, hemos salido muy poco afectados con relación a las víctimas", dijo. República Dominicana informó que cinco de sus ciudadanos habían sido afectados por los terremotos, tres de los cuales se encontraban fuera de peligro y otros dos desaparecidos.
Italia: Tres personas con nacionalidad italiana y venezolana han muerto y 35 resultan desaparecidas tras los dos terremotos que sacudieron el miércoles Venezuela, según ha informado el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani.
Cuba: El Gobierno de Cuba informó ayer sábado que hasta la fecha no se tiene confirmación oficial de cubanos heridos, muertos o desaparecidos en Venezuela a causa de los dos terremotos de gran magnitud ocurridos en ese país esta semana.
México: La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) informó que repatriará a 26 connacionales que desean voluntariamente regresar a territorio mexicano tras los devastadores terremotos. La SRE estableció contacto vía teléfono y correo electrónico con 73 mexicanos residentes o que se encontraban en tránsito durante los sismos. Cancillería mexicana confirmó que las 73 personas “se encuentran en buen estado de salud y en lugares seguros”.