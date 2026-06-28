Crece número de extranjeros muertos o desaparecidos tras terremotos en Venezuela

El funcionario explicó que la comunidad dominicana en la zona más afectada por el desastre es reducida, lo que ha limitado el impacto sobre los connacionales."Es importante destacar que donde sucedió el desastre tenemos muy pocos dominicanos residiendo, de manera tal que nosotros, por el momento, hemos salido muy poco afectados con relación a las víctimas", dijo. República Dominicana informó que cinco de sus ciudadanos habían sido afectados por los terremotos, tres de los cuales se encontraban fuera de peligro y otros dos desaparecidos.