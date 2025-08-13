Exreina de belleza filipina es secuestrada y asesinada: así fue hallado su cuerpo

La exreina de belleza Acquene Arradaza fue hallada sin vida días después de haber desaparecido. Las autoridades investigan como un presunto feminicidio.
Arradaza, madre soltera de tres hijos y ganadora del certamen Miss Matag-ob, fue vista por última vez el 31 de julio en Ormoc City, cuando salió de su vivienda para comprar comida. Nunca regresó.
Días más tarde, pescadores encontraron su cuerpo flotando cerca de la costa de Barangay 99 Diit, en Tacloban. Según la Policía, el cadáver estaba amarrado, presentaba signos de tortura y llevaba piedras pesadas, aparentemente para evitar que emergiera, aunque la marea lo arrastró hasta la orilla.
Las autoridades detallaron que la víctima tenía las manos y pies atados, el cuello asegurado con un candado de bicicleta, estaba amordazada y tenía los ojos vendados. El avanzado estado de descomposición sugiere que habría sido asesinada poco después de su desaparición.
A pesar de la gravedad del hecho, la Policía indicó que ningún familiar presentó una denuncia formal durante los primeros días, lo que retrasó las labores de búsqueda.
“Podríamos haber interceptado el vehículo de los sospechosos si la denuncia se hubiera presentado antes”, lamentó un portavoz policial.
La investigación se aceleró tras la revisión de cámaras de seguridad cercanas a la tienda donde la exreina planeaba hacer sus compras.
Las imágenes muestran cómo tres hombres armados descendieron de una camioneta negra y, de manera violenta, obligaron a Arradaza a subir al vehículo antes de huir con rumbo a Kananga, Leyte.
Además de su carrera en certámenes de belleza, la vida de Acquene Arradaza estuvo marcada por la violencia.
Su hermano, Eros Arradaza, murió a los 30 años durante un enfrentamiento con la Policía en una redada antidrogas.
Las autoridades continúan investigando el caso para identificar y capturar a los responsables, mientras la comunidad local exige justicia por la brutal muerte de la exreina de belleza.