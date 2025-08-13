  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías mundo

Exreina de belleza filipina es secuestrada y asesinada: así fue hallado su cuerpo

Cámaras captaron su secuestro por tres hombres armados, quienes la sometieron con violencia antes de huir. Su cuerpo, con señales de tortura y ataduras, fue encontrado flotando en Tacloban

  • 13 de agosto de 2025 a las 09:14
Exreina de belleza filipina es secuestrada y asesinada: así fue hallado su cuerpo
1 de 11

La exreina de belleza Acquene Arradaza fue hallada sin vida días después de haber desaparecido. Las autoridades investigan como un presunto feminicidio.

 Foto: Redes sociales
Exreina de belleza filipina es secuestrada y asesinada: así fue hallado su cuerpo
2 de 11

Arradaza, madre soltera de tres hijos y ganadora del certamen Miss Matag-ob, fue vista por última vez el 31 de julio en Ormoc City, cuando salió de su vivienda para comprar comida. Nunca regresó.

 Foto: Redes sociales
Exreina de belleza filipina es secuestrada y asesinada: así fue hallado su cuerpo
3 de 11

Días más tarde, pescadores encontraron su cuerpo flotando cerca de la costa de Barangay 99 Diit, en Tacloban. Según la Policía, el cadáver estaba amarrado, presentaba signos de tortura y llevaba piedras pesadas, aparentemente para evitar que emergiera, aunque la marea lo arrastró hasta la orilla.

 Foto: Redes sociales
Exreina de belleza filipina es secuestrada y asesinada: así fue hallado su cuerpo
4 de 11

Las autoridades detallaron que la víctima tenía las manos y pies atados, el cuello asegurado con un candado de bicicleta, estaba amordazada y tenía los ojos vendados. El avanzado estado de descomposición sugiere que habría sido asesinada poco después de su desaparición.

 Foto: Redes sociales
Exreina de belleza filipina es secuestrada y asesinada: así fue hallado su cuerpo
5 de 11

A pesar de la gravedad del hecho, la Policía indicó que ningún familiar presentó una denuncia formal durante los primeros días, lo que retrasó las labores de búsqueda.

 Foto: Redes sociales
Exreina de belleza filipina es secuestrada y asesinada: así fue hallado su cuerpo
6 de 11

“Podríamos haber interceptado el vehículo de los sospechosos si la denuncia se hubiera presentado antes”, lamentó un portavoz policial.

 Foto: Redes sociales
Exreina de belleza filipina es secuestrada y asesinada: así fue hallado su cuerpo
7 de 11

La investigación se aceleró tras la revisión de cámaras de seguridad cercanas a la tienda donde la exreina planeaba hacer sus compras.

 Foto: Redes sociales
Exreina de belleza filipina es secuestrada y asesinada: así fue hallado su cuerpo
8 de 11

Las imágenes muestran cómo tres hombres armados descendieron de una camioneta negra y, de manera violenta, obligaron a Arradaza a subir al vehículo antes de huir con rumbo a Kananga, Leyte.
Exreina de belleza filipina es secuestrada y asesinada: así fue hallado su cuerpo
9 de 11

Además de su carrera en certámenes de belleza, la vida de Acquene Arradaza estuvo marcada por la violencia.

 Foto: Redes sociales
Exreina de belleza filipina es secuestrada y asesinada: así fue hallado su cuerpo
10 de 11

Su hermano, Eros Arradaza, murió a los 30 años durante un enfrentamiento con la Policía en una redada antidrogas.

 Foto: Redes sociales
Exreina de belleza filipina es secuestrada y asesinada: así fue hallado su cuerpo
11 de 11

Las autoridades continúan investigando el caso para identificar y capturar a los responsables, mientras la comunidad local exige justicia por la brutal muerte de la exreina de belleza.

 Sofía Portillo
Cargar más fotos