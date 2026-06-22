Exnovio mata a tiros a madre embarazada en Georgia; el bebé tampoco sobrevivió

Una joven madre identificada como Shakiya Pridgen, de 23 años de edad, murió tras ser balaceada -presuntamente por su exnovio- mientras descansaba junto a sus dos hijos de 1 y 3 años, al interior de su propio apartamento en Peppertree Circle, en el condado de DeKalb, Georgia, Estados Unidos.
Según el reporte de las autoridades, el tiroteo ocurrió el pasado martes 16 de junio, cuando la víctima estaba en su cuarto junto a sus dos pequeños. "Los disparos letales fueron ejecutados desde el exterior del inmueble", informaron.
Tras el tiroteo, se confirmó que los dos niños resultaron ilesos. Sin embargo, su madre, quien estaba a días de dar a luz a su tercer hijo, fue trasladada hacia un hospital con el afán de salvarle la vida.
Desafortunadamente, la madre y su bebé en el vientre, no lograron sobrevivir a las heridas por arma de fuego, conmocionando a su familia y a la comunidad.
Las autoridades policiales identificaron al sospechoso como Devin Anthony, de 26 años. Fue arrestado el mismo día en que se registró el atentado armado, en la localidad de Riverdale, era el exnovio de Shakiya y el padre del hijo que ella esperaba.
Actualmente, Devin Anthony permanece recluido en la cárcel del condado de DeKalb, sin derecho a fianza. Enfrenta los cargos de asesinato con malicia, feticidio (muerte dentro del útero), asaltos agravados, daño criminal a propiedad y posesión de arma de fuego.
De acuerdo con el reporte de las autoridades, el señalado ya contaba con antecedentes graves en Georgia, tras haberse involucrado en un homicidio registrado en 2024, por lo que fue condenado a una pena de 11 meses en prisión y 19 años de libertad condicional.
La familia de Shakiya y sus amigos están devastados por la pérdida, la describen como una mujer que era "excepcional y llena de amor".
Ante el dolor su partida, sus vecinos y miembros de la comunidad realizaron vigilias frente a la escena del crimen con la finalidad de rendirle tributo a su memoria.
"Ella era nuestro ángel en la tierra y ahora es nuestro ángel guardián. Es increíble en este punto que alguien simplemente le haya arrebatado la vida de esta manera".
Familiares agregaron que se encuentran viviendo un tormento emocional tras el asesinato de la joven y su bebé. Sus restos mortales serán sepultados hasta el próximo viernes 26 de junio en punto de la 1:00 de la tarde en la funeraria Gregory B. Levett & Sons, Capilla del sur de DeKalb.
La familia de Shakiya pide a las autoridades que hagan justicia. Además, argumentaron que no existía justificación para que un individuo con los antecedentes de Anthony anduviera libre en las calles.