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Estudiantes bloquean el acceso al Louvre en apoyo a las protestas de los institutos

El acceso al Museo del Louvre estaba bloqueado este lunes por miembros de la Escuela del Louvre. A continuación, más detalles

  • Actualizado: 19 de octubre de 2026 a las 21:08
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El acceso al Museo del Louvre estaba bloqueado este lunes por miembros de la Escuela del Louvre y otros colectivos estudiantiles, secundados por sindicatos, en apoyo al movimiento de los estudiantes de secundaria y para denunciar la represión policial de las protestas.

 Fotos: EFE
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Los estudiantes bloquearon tanto el acceso principal por la Pirámide, como los accesos por el costado del pasaje Richelieu.

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La protesta impidió que el museo abriera sus puertas con normalidad a las 09.00 horas, según la dirección del centro, que precisó que la movilización no está directamente vinculada a la institución, sino que utiliza el museo como caja de resonancia.

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"Estamos orgullosos de anunciar que bloqueamos el museo más grande del mundo", señalaba un panfleto distribuido para informar a los visitantes del Louvre.

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En ese texto, los estudiantes denunciaban los recortes presupuestarios, la supresión de puestos de trabajo y el deterioro de los servicios públicos. También acusaban al Gobierno de responder con represión policial al descontento.

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Ante a ese contexto, los organizadores justificaban el bloqueo como último recurso tras varias semanas de movilización y expresaban su apoyo al movimiento estudiantil iniciado en los territorios franceses de ultramar y extendido hasta la capital.

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"Estamos aquí para hablar de que no hay suficiente presupuesto para la cultura y la educación (...)yjt Y estamos en el Louvre para ser escuchados, porque es un lugar simbólico", detalló a EFE Ange, miembro de Inverti.e.s, uno de los colectivos de jóvenes que participaron en el bloqueo.

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En la contracara de la protesta, en plaza de la Pirámide se concentraban decenas de turistas que esperaban entrar al inmueble y se vieron sorprendidos por el bloqueo.

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Trabajadores del Louvre se acercaron para indicarles que el centro no abrirá sus puertas al menos durante la mañana y que les sería devuelto el importe de las entradas.

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"Es un viaje que habíamos planeado con medio año de anticipación y encontrarte con esto es triste", lamentó en declaraciones a EFE la mexicana Ansherly Bernal, quien había viajado con su madre, María, y tenían entradas para visitar el museo a las 11 de la mañana.

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Junto a los estudiantes participaron también miembros de la central sindical CGT, concretamente de la división de Cultura.

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Las redes sociales se llenaron de quejas por el bloqueo.

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