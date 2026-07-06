Estefanía Sánchez, la diseñadora que confecciona bolsas mortuorias para las víctimas del terremoto en Venezuela

"Al principio llegábamos y llorábamos. Comenzábamos la producción. En ese momento, dentro de mí, trataba de rezarle a la bolsa y le decía: 'Que en paz descanse'", cuenta a EFE. Con el paso de los días, dobló tantas bolsas que se hizo habitual y que dejó de rezar. En total, el taller de Estefanía ha ayudado con más de 3.200, muchas de ellas elaboradas por ella y su equipo, y otras que han sido donadas.