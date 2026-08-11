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"Estamos agotados": Sabah, la mujer que ofrece comidas en la crisis migratoria de Ceuta

Tras casi dos semanas de trabajo ininterrumpido sin margen para el descanso, el impulso inicial de solidaridad ha dado paso a un desgaste extremo

  • Actualizado: 11 de agosto de 2026 a las 14:02
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En la puerta de la casa de Sabah, en Los Rosales, una de las barriadas de la periferia de la ciudad española norteafricana de Ceuta, los migrantes empiezan a llegar hasta dos horas antes de que se reparta la comida, apretándose pegados a la pared para resguardarse en la única franja de sombra que hay en toda la calle.

 Foto: Captura de video EFE
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Desde el primer día de la crisis migratoria, en la que decenas de miles de personas procedentes de marruecos entraron a la ciudad fronteriza, el hogar de Sabah dejó de ser una residencia privada para transformarse en un punto de socorro.

 Foto: Captura de video EFE
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En la planta baja se acumulan montones de ropa donada por vecinos y cajas de alimentos no perecederos. En la planta de arriba, varios voluntarios preparan a diario ollas gigantescas de guisos y empaquetan cientos de bocadillos para intentar llegar a los picos de demanda que han superado las 2.000 raciones en un solo fin de semana.

 Foto: Captura de video EFE
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Sabah no oculta la gravedad de su estado ni el impacto emocional de sostener este dispositivo sin ayuda oficial. "Psicológicamente, mentalmente y físicamente estoy ya cansada", confiesa exhausta la organizadora.

 Foto: Captura de video EFE
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La sobrecarga no se limita al momento del reparto. Al terminar la jornada de comidas, la casa requiere una desinfección total, lavar montañas de toallas utilizadas por quienes logran ducharse y fregar todos los utensilios de cocina.

 Foto: Captura de video EFE
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"Estamos agotados. La gente de la ciudad está haciendo más trabajo que el propio Gobierno, pero esta situación es insostenible", advierte.

 Foto: Captura de video EFE
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"Si no les hubiésemos dado de comer y no les ayudáramos mientras se busca una solución, esto habría acabado en un caos o en saqueos", reflexiona.

 Foto: Captura de video EFE
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Aun así, la tensión diaria y la ocupación de los espacios públicos han alterado por completo la convivencia en una ciudad de apenas 20 kilómetros cuadrados, afectando también a los negocios locales, muchos de los cuales no pueden abrir sus puertas al tener los accesos bloqueados por personas pernoctando.

 Foto: Captura de video EFE
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A la saturación física se suma la frustración de ver que el esfuerzo ciudadano está supliendo la parálisis de las administraciones. La incertidumbre sobre la reubicación de los migrantes y la falta de infraestructuras adecuadas han llevado al límite la capacidad de resistencia del barrio.

 Foto: Captura de video EFE
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"El pueblo está ayudando al Gobierno hasta que tome una decisión, no porque estemos a gusto con lo que estamos viviendo. ¿Quién va a estar a gusto en esta situación?", recalca Sabah, dejando claro que la solidaridad de los ceutíes no puede sustituir la responsabilidad de las instituciones.

 Foto: Captura de video EFE
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