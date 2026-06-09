En "estado de calamidad" la ciudad más afectada por terremoto en Filipinas

"En General Santos, al menos 12 personas murieron a causa del derrumbe de edificios y la caída de escombros", indicó la organización, señalando que la cifra de víctimas no es definitiva porque "muchas comunidades" han quedado "aisladas" por el desplome de carreteras y puentes, lo que dificulta las labores de evaluación y recuento de víctimas.