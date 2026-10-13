Escasez de combustible provoca largas filas en Bali

La escasez de combustible en la isla indonesia de Bali ha provocado largas filas de vehículos en numerosas estaciones de servicio, donde residentes y turistas deben esperar durante horas para abastecerse de gasolina. La situación se ha registrado en los últimos días y ha generado dificultades en la movilidad de esta concurrida zona turística.
Las filas se han observado en Denpasar, la capital de Bali, así como en el distrito de Badung y otras localidades, entre ellas Kuta y el sur de la isla. En algunos establecimientos, los vehículos se han acumulado hasta las entradas y han ocupado tramos de las carreteras cercanas.
La falta de combustible afecta principalmente a la disponibilidad de Pertalite, una gasolina de precio subsidiado, y también se han reportado problemas para conseguir Pertamax. Algunos conductores han tenido que visitar varias estaciones de servicio antes de encontrar combustible disponible.
Los tiempos de espera han alterado las actividades cotidianas de los habitantes, muchos de los cuales dependen de sus motocicletas y automóviles para trasladarse al trabajo y realizar sus labores. Algunos usuarios han denunciado esperas superiores a una hora, mientras otros han permanecido durante varias horas en las filas.
La congestión también ha afectado el tránsito en distintas zonas de la isla. Las filas que se extienden hacia las vías públicas dificultan la circulación y pueden complicar los desplazamientos de quienes se dirigen a sus lugares de trabajo, comercios y zonas turísticas.
Entre las causas señaladas figura un problema en la distribución de los combustibles. La empresa estatal Pertamina explicó que una dificultad técnica durante las operaciones de un buque transportador retrasó su llegada y la descarga del producto en el terminal de combustible de Sanggaran.
La compañía también reconoció que el aumento del consumo de gasolina subsidiada contribuyó a la presión sobre las existencias disponibles. Sin embargo, las autoridades y la empresa han señalado que la situación responde a varios factores relacionados con el suministro y la demanda.
Para atender la emergencia, Pertamina anunció medidas destinadas a reforzar el abastecimiento y acelerar el traslado del combustible desde los depósitos hasta las estaciones de servicio. La empresa informó sobre la llegada de un buque con 18,000 kilolitros de Pertalite y 2,500 kilolitros de Pertamax.
Además, se programaron entregas adicionales de combustible para los días 12, 14 y 16 de octubre, con un volumen total previsto de 26,200 kilolitros. La compañía indicó que supervisa las existencias y el consumo en cada zona para organizar la distribución según las necesidades.
Como parte de las medidas para mejorar la atención, Pertamina anunció la ampliación del horario de funcionamiento de estaciones estratégicas a 24 horas en Denpasar y Badung, con planes para extender esta modalidad a otras zonas. También pidió a los consumidores comprar combustible de acuerdo con sus necesidades y evitar el abastecimiento excesivo.