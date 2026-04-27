Entre sangre y escombros, familias buscan a sus muertos en carretera del Cauca

Aunque los últimos cuerpos fueron recogidos durante la madrugada, en el lugar quedan rastros de sangre y pertenencias dispersas entre la tierra removida y los restos acumulados a los lados de la carretera, hasta donde han llegado familiares que, como el grupo que se abraza frente a uno de los vehículos destruidos, buscan algún objeto que les permita reconocer a los suyos.