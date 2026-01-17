Entre patitas y bendiciones: la emotiva bendición de mascotas en San Antonio de Abad

Miles de personas acudieron este 17 de enero a iglesias y plazas de toda España para participar en la tradicional bendición de mascotas con motivo del día de San Antón, patrón de los animales.
Desde primeras horas de la mañana, perros, gatos, conejos, aves e incluso animales exóticos desfilaron junto a sus propietarios para recibir la bendición.
La jornada de San Antón se caracteriza por un ambiente festivo y familiar, en el que los dueños sacan a pasear a sus mascotas como muestra de cariño y protección, confiando en la bendición como símbolo de salud y bienestar para los animales durante el año.
La celebración tiene su origen en San Antonio Abad, monje cristiano cuya vida estuvo marcada por la observación de la naturaleza como vía para descubrir la sabiduría y el amor divinos.
En muchos templos, la mañana transcurrió entre misas solemnes y largas filas de personas que aguardaban turno para acercar a sus mascotas al sacerdote, quien rociaba agua bendita mientras pronunciaba oraciones de protección.
Junto a las ceremonias religiosas, se mantuvo una de las tradiciones más populares de esta festividad: el reparto de panecillos bendecidos, conocidos como “panes de San Antón”.
A las puertas de numerosas iglesias se instalaron también asociaciones protectoras de animales, que aprovecharon la afluencia de público para informar sobre la adopción responsable y sensibilizar sobre el abandono.
Voluntarios de estas organizaciones repartieron folletos, ofrecieron información sobre el cuidado de los animales y presentaron a algunos de los perros y gatos que esperan un hogar.
La bendición de mascotas por San Antón se ha consolidado además como un evento social que trasciende lo religioso.
El evento reúne a creyentes y no creyentes en torno al respeto y el afecto hacia los animales.
Con esta tradición, España reafirma cada año una costumbre centenaria que combina fe, cultura y compromiso con el bienestar animal.
Este día también recuerda la importancia de la convivencia responsable entre personas y mascotas.