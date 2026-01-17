  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías mundo

Entre patitas y bendiciones: la emotiva bendición de mascotas en San Antonio de Abad

Perros, gatos, conejos, aves e incluso animales exóticos desfilaron junto a sus propietarios, esta mañana, para recibir la bendición y protección para el resto del año

  • Actualizado: 17 de enero de 2026 a las 10:10
Entre patitas y bendiciones: la emotiva bendición de mascotas en San Antonio de Abad
1 de 12

Miles de personas acudieron este 17 de enero a iglesias y plazas de toda España para participar en la tradicional bendición de mascotas con motivo del día de San Antón, patrón de los animales.

Foto: Agencia EFE
Entre patitas y bendiciones: la emotiva bendición de mascotas en San Antonio de Abad
2 de 12

Desde primeras horas de la mañana, perros, gatos, conejos, aves e incluso animales exóticos desfilaron junto a sus propietarios para recibir la bendición.

 Foto: Agencia EFE
Entre patitas y bendiciones: la emotiva bendición de mascotas en San Antonio de Abad
3 de 12

La jornada de San Antón se caracteriza por un ambiente festivo y familiar, en el que los dueños sacan a pasear a sus mascotas como muestra de cariño y protección, confiando en la bendición como símbolo de salud y bienestar para los animales durante el año.

 Foto: Agencia EFE
Entre patitas y bendiciones: la emotiva bendición de mascotas en San Antonio de Abad
4 de 12

La celebración tiene su origen en San Antonio Abad, monje cristiano cuya vida estuvo marcada por la observación de la naturaleza como vía para descubrir la sabiduría y el amor divinos.

 Foto: Redes sociales
Entre patitas y bendiciones: la emotiva bendición de mascotas en San Antonio de Abad
5 de 12

En muchos templos, la mañana transcurrió entre misas solemnes y largas filas de personas que aguardaban turno para acercar a sus mascotas al sacerdote, quien rociaba agua bendita mientras pronunciaba oraciones de protección.

 Foto: Redes sociales
Entre patitas y bendiciones: la emotiva bendición de mascotas en San Antonio de Abad
6 de 12

Junto a las ceremonias religiosas, se mantuvo una de las tradiciones más populares de esta festividad: el reparto de panecillos bendecidos, conocidos como “panes de San Antón”.

 Foto: Redes sociales
Entre patitas y bendiciones: la emotiva bendición de mascotas en San Antonio de Abad
7 de 12

A las puertas de numerosas iglesias se instalaron también asociaciones protectoras de animales, que aprovecharon la afluencia de público para informar sobre la adopción responsable y sensibilizar sobre el abandono.

Foto: Redes sociales
Entre patitas y bendiciones: la emotiva bendición de mascotas en San Antonio de Abad
8 de 12

Voluntarios de estas organizaciones repartieron folletos, ofrecieron información sobre el cuidado de los animales y presentaron a algunos de los perros y gatos que esperan un hogar.

 Foto: Redes sociales
Entre patitas y bendiciones: la emotiva bendición de mascotas en San Antonio de Abad
9 de 12

La bendición de mascotas por San Antón se ha consolidado además como un evento social que trasciende lo religioso.

 Foto: Redes sociales
Entre patitas y bendiciones: la emotiva bendición de mascotas en San Antonio de Abad
10 de 12

El evento reúne a creyentes y no creyentes en torno al respeto y el afecto hacia los animales.

 Foto: Redes sociales
Entre patitas y bendiciones: la emotiva bendición de mascotas en San Antonio de Abad
11 de 12

Con esta tradición, España reafirma cada año una costumbre centenaria que combina fe, cultura y compromiso con el bienestar animal.

Foto: Redes sociales
Entre patitas y bendiciones: la emotiva bendición de mascotas en San Antonio de Abad
12 de 12

Este día también recuerda la importancia de la convivencia responsable entre personas y mascotas.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos