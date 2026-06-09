Entre catalán y español, León XIV lamenta en Barcelona el "clima envenenado en las familias"

El papa, que desde que llegó esta mañana a Barcelona alterna el catalán y el español en sus alocuciones, respondió así al dramático testimonio de Desiré, una chica de 20 años de "un barrio muy humilde de Barcelona" que de pequeña vivió cómo su padre intentó matar a su madre, que se salvó porque se interpuso un chico que murió. Ella a los 10 años acabó en los servicios sociales.