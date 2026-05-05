Encerrados y rechazados por países: Así viven pasajeros del crucero con brote de hantavirus

Más de un centenar de personas permanecen confinadas en sus camarotes tras registrarse un brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius.
Imágenes difundidas por The Associated Press muestran pasillos desolados dentro de la embarcación, con escasa circulación de personas.
Quienes transitan por el barco lo hacen con equipo de protección, incluyendo mascarillas, uniformes especiales y otros insumos para evitar la propagación del virus.
El crucero permanece fondeado en Cabo Verde, donde especialistas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) realizan una evaluación epidemiológica.
El objetivo es determinar el estado de salud de las 147 personas a bordo, entre ellas 14 ciudadanos españoles.
De acuerdo con los reportes preliminares, los pasajeros se encuentran, en su mayoría, en buen estado de salud, aunque bajo estrictas medidas de vigilancia.
La OMS ha confirmado al menos siete casos de hantavirus relacionados con este brote. Entre los afectados se reportan tres fallecidos y una persona en estado crítico que fue trasladada a Sudáfrica.
El hantavirus es una enfermedad que se transmite principalmente por contacto con roedores o sus excrementos.
El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades también realiza una evaluación para definir posibles evacuaciones.
Según las autoridades, algunas personas podrían ser trasladadas en Cabo Verde, mientras el resto del crucero continuaría su ruta hacia las Islas Canarias. Se prevé que la embarcación llegue a Islas Canarias en un plazo de tres a cuatro días.