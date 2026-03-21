Empresa indemnizará a madre tras negar teletrabajo en embarazo de alto riesgo; perdió el bebé

Durante el proceso, la representación legal de la familia sostuvo que la trabajadora buscaba cumplir con las recomendaciones médicas para proteger su salud y la de su hija. El jurado determinó que la empresa tenía el 90 % de responsabilidad en el caso y fijó inicialmente una indemnización de 25 millones de dólares, que posteriormente fue ajustada a 22.5 millones.