Empresa indemnizará a madre tras negar teletrabajo en embarazo de alto riesgo; perdió el bebé

Un jurado del condado de Hamilton, en Ohio, ordenó a la empresa Total Quality Logistics pagar una indemnización de 22.5 millones de dólares a una mujer que perdió a su hija recién nacida, tras determinar responsabilidad en un caso de homicidio culposo vinculado a condiciones laborales durante un embarazo de alto riesgo.
El fallo, emitido el 18 de marzo, favorece a Chelsea Walsh, quien había solicitado trabajar desde casa por recomendación médica. Según la decisión del jurado, la negativa de la empresa a conceder el teletrabajo contribuyó al desenlace que terminó con la muerte de la bebé Magnolia.
De acuerdo con los antecedentes del caso, Walsh enfrentaba un embarazo catalogado como de alto riesgo desde inicios de 2021, luego de un procedimiento médico. Sus doctores le recomendaron reposo relativo y limitar la actividad física, así como realizar sus labores desde casa para reducir riesgos.
El 15 de febrero de ese año, la trabajadora presentó formalmente su solicitud de teletrabajo, acompañada de documentación médica. Sin embargo, la empresa le indicó que debía optar por una licencia, lo que implicaba dejar de percibir ingresos y perder su seguro de salud. Ante esa situación, Walsh regresó a su trabajo presencial el 22 de febrero, mientras su petición continuaba sin respuesta favorable.
Días después, la situación se agravó. Según lo expuesto durante el juicio, la empresa no autorizó de inmediato el cambio a modalidad remota e incluso tomó medidas administrativas contra la empleada.
El 24 de febrero, tras la intervención de un tercero, la compañía aprobó el teletrabajo. No obstante, ese mismo día Walsh presentó complicaciones graves y fue hospitalizada de emergencia. Esa noche dio a luz a su hija Magnolia con 20 semanas y seis días de gestación. La bebé nació con signos vitales, pero falleció aproximadamente una hora y media después.
Tras el fallecimiento, la familia presentó una demanda por homicidio culposo contra la empresa, argumentando que la negativa a permitir el trabajo remoto, conforme a las indicaciones médicas, influyó en el parto prematuro y el desenlace fatal.
Durante el proceso, la representación legal de la familia sostuvo que la trabajadora buscaba cumplir con las recomendaciones médicas para proteger su salud y la de su hija. El jurado determinó que la empresa tenía el 90 % de responsabilidad en el caso y fijó inicialmente una indemnización de 25 millones de dólares, que posteriormente fue ajustada a 22.5 millones.
Por su parte, la portavoz de Total Quality Logistics, Julia Daugherty, expresó condolencias a la familia, pero manifestó el desacuerdo de la compañía con el veredicto.
Asimismo, indicó que la empresa evalúa las opciones legales disponibles tras la decisión judicial y reiteró su postura sobre el manejo del caso.