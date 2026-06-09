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El Salvador exige una investigación "rigurosa" por el asesinato de periodista colombiano

Organizaciones de prensa condenan el crimen y exigen que se identifique a los responsables del ataque que le arrebató la vida a Cristian Herrera Nariño

  • Actualizado: 09 de junio de 2026 a las 19:22
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La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) condenó "fuertemente" este martes el asesinato del periodista colombiano Cristian Herrera Nariño.

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El hecho fue perpetrado el 6 de junio en la ciudad de Cúcuta (Colombia), demandan una investigación "rigurosa" para que se lleve a los autores ante la justicia.

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La APES publicó en la red social X que, como integrantes del colectivo de defensa de la libertad de expresión en Latinoamérica, "condenamos fuertemente el asesinato de Cristian Herrera Nariño".

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De acuerdo con la Asociación, Herrera Nariño integraba el Consejo Directivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en Colombia y "habría sido amenazado de muerte recientemente por denunciar hechos de corrupción y problemáticas de orden público en la ciudad", según informó la FLIP en un comunicado.

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"Demandamos a las autoridades gubernamentales y a la Fiscalía General de la Nación de ese país a investigar de forma rigurosa y esclarecer este crimen, llevando a los autores materiales e intelectuales ante la justicia colombiana", añadió la APES.

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El periodista, asesor de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad de Cúcuta, fue asesinado en esta ciudad, capital del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.

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Herrera Nariño formó parte durante varios años del diario La Opinión, el medio impreso más importante de Norte de Santander, donde se destacó por su rigor periodístico.

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Hace dos años, el 14 de abril de 2024, fue asesinado en Cúcuta otro periodista, Jaime Vásquez, que cubría especialmente asuntos de gobernanza local y hacía denuncias de corrupción.

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Según la organización Reporteros Sin Frontera (RSF), Cristian Herrera es el segundo periodista asesinado en Colombia en 2026 y el noveno desde el inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro, en agosto de 2022.

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Señala que el asesinato de Cristian Herrera Nariño ocurrió un mes después del asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, director del medio digital El Confidente, en Antioquia.

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