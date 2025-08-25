“El Mayo” Zambada: el cabecilla que movió los hilos del Cártel de Sinaloa desde la sierra

"Ya no puedo hablar con él, lloro por él", confesó en la entrevista de 2010, tras la detención, un año antes, de su hijo Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, quien más tarde sería extraditado a Estados Unidos, se declararía culpable y acabaría testificando en el juicio contra El Chapo. Los tiempos han cambiado -y mucho- en el Cartel de Sinaloa desde que "El Mayo" fue entregado a las autoridades estadounidenses, tras aterrizar en una pista cercana a Texas a bordo de una avioneta. Todo apunta a que se trató de una traición orquestada por Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, quien también viajaba en la aeronave.