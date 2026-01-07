El Cartel de los Soles, de grupo terrorista a un sistema de clientelismo

Colombia también rechaza que se trate de una organización real. Para el presidente colombiano, Gustavo Petro, ese cartel "no existe" y el tráfico regional de cocaína responde a redes criminales transnacionales con centros de operación fuera de Latinoamérica.

En contraste, los Gobiernos de Argentina, Ecuador, Paraguay y Perú, en línea con la Administración Trump, han reconocido al grupo como organización terrorista.