Ejército de EEUU exhibe su despliegue militar cerca de Venezuela

Más de 4,000 militares, incluidos 2,000 marines, participan en la operación que Washington atribuye al combate contra el narcotráfico.

  • 27 de agosto de 2025 a las 11:54
1 de 12

El Ejército de Estados Unidos hizo públicas este miércoles fotografías de infantes de marina realizando ejercicios con fusiles en uno de los buques que han sido enviados al océano Atlántico cerca de Venezuela. Así luce parte del despliegue.

Foto cortesía: U.S. Navy.
2 de 12

En una de las imágenes publicadas por el servicio audiovisual de la Defensa se observa a dos integrantes de los marines apuntando con dos rifles durante una simulación en la cubierta del navío de ataque anfibio USS Iwo Jima.

Foto cortesía: U.S. Navy.
3 de 12

El USS Iwo Jima está diseñado para transportar helicópteros, aviones de vigilancia costera, lanchas y vehículos de asalto.

 Foto cortesía: U.S. Navy.
4 de 12

En el paquete de fotografías se observa a militares operando aeronaves, revisando la maquinaria de los buques y realizando simulación de otras maniobras.

 Foto cortesía: U.S. Navy.
5 de 12

Con el despliegue se busca patrullar en las aguas cercanas a Venezuela y el Caribe con el objetivo de combatir a los carteles del narcotráfico, aunque la Casa Blanca aún no confirma los motivos de la movilización.

 Foto cortesía: U.S. Navy.
6 de 12

Más de 4.000 militares, entre ellos unos 2.000 marines, además de aviones, barcos y lanzamisiles, han sido movilizados por la Administración de Donald Trump.
7 de 12

Los buques de transporte anfibio USS San Antonio y USS Fort Lauderdale, así como el destructor USS Gravely son parte del despliegue frente a las costas venezolanas.

 Foto cortesía: U.S. Navy.
8 de 12

Según la publicación especializada Military.com, también participan USS Jason Dunham y USS Sampson.

 Foto cortesía: U.S. Navy.
9 de 12

La Misión Permanente de Venezuela ante Naciones Unidas denunció el despliegue -en una comunicación- como "la escalada de acciones hostiles y amenazas del Gobierno de los Estados Unidos de América".

 Foto cortesía: U.S. Navy.
10 de 12

El despliegue en el Atlántico de buques como "el USS Lake Erie, un crucero lanzamisiles, y el USS Newport News, un submarino (de propulsión) nuclear de ataque rápido", representa "una grave amenaza a la paz y la seguridad regionales", asegura Venezuela.

 Foto cortesía: U.S. Navy.
11 de 12

Infantes de marina de Estados Unidos vigilan al costa durante un ejercicio de simulación a bordo del buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, desplegado en el Atlántico cerca de Venezuela.

 Foto cortesía: U.S. Navy.
12 de 12

El buque USS Iwo Jima forma parte del despliegue naval estadounidense en el Caribe, calificado por Venezuela como una amenaza a la seguridad regional.

 Foto cortesía: U.S. Navy.
