Ecuador enfrenta una semana crítica entre protestas sociales y tensiones institucionales

Pero también pide que el Impuesto al Valor Agregado vuelva al 12 %, luego de que el año pasado Noboa lo elevó en tres puntos a fin de recaudar dinero para avanzar en su lucha contra la inseguridad en Ecuador, país al que declaró en 'conflicto armado interno' contra los grupos criminales, a los que atribuye el incremento de la violencia.