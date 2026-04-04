De dolor estomacal a diagnóstico de cáncer, la historia de Shecid Ávila

Experimentaba un dolor de estómago persistente que no lograba desaparecer, pese a múltiples consultas médicas donde se ignoraron los síntomas, hoy lucha contra el cáncer. Aquí la historia de Shecid Ávila.
En cada visita, los especialistas atribuían sus síntomas a problemas digestivos comunes, como reflujo ácido o molestias intestinales. Sin embargo, las respuestas no lograban explicar la intensidad ni la constancia del dolor, lo que la dejaba con más dudas que certezas.
Con el paso del tiempo, su condición no solo continuó, sino que empeoró. El malestar evolucionó hacia un dolor agudo en la parte baja de la pelvis, una señal que encendió sus alarmas y la hizo sospechar que se trataba de algo más serio.
Ante la gravedad de los síntomas, en noviembre de 2025 decidió acudir a la sala de emergencias acompañada de su madre. En ese momento, su principal objetivo era obtener respuestas claras tras meses de incertidumbre.
Durante su ingreso hospitalario, los médicos realizaron múltiples exámenes que inicialmente revelaron la presencia de una masa ovárica. En ese momento, los especialistas consideraban que podría tratarse de una condición tratable y no necesariamente cáncer.
Días después, Ávila fue sometida a una cirugía, aun con la esperanza de que el diagnóstico no fuera grave. Durante ese proceso, se aferró a la posibilidad de que se tratara de una afección común.
No fue sino hasta enero, en una cita de seguimiento, cuando recibió el diagnóstico definitivo: cáncer en etapa 1. La noticia fue inesperada y generó en ella un profundo impacto emocional, especialmente por su edad.
El diagnóstico resultó aún más sorprendente debido a que el cáncer ovárico suele detectarse en mujeres mayores. Esta situación la llevó a reflexionar sobre la importancia de escuchar el propio cuerpo y no ignorar las señales.
Tras conocer su condición, inició tratamiento de quimioterapia, enfrentando tanto los efectos físicos como los emocionales. Uno de los momentos más difíciles fue la pérdida de su cabello, lo que la llevó a tomar la decisión de afeitarse la cabeza.
Actualmente, mientras continúa su tratamiento, Ávila ha encontrado en las redes sociales una plataforma para compartir su historia. Su experiencia ha servido para crear conciencia, motivar a otras personas a buscar atención médica y reforzar su determinación de seguir adelante con esperanza.