Doble parricidio: joven llamó al 911 para confesar que mató a sus padres en Arizona

Un joven de 29 años, identificado como Jonathan A. Turk, asesinó a sus padres a puñaladas en la casa de sus padres en Peoria, Arizona, y luego llamó al 911 para confesar el crimen y luego esperó a las autoridades policiales para su arresto. A continuación los detalles del terrible caso que se registró el pasado 31 de marzo.
Dentro de la casa, los oficiales hallaron los cuerpos sin vida de sus padres: Fraser S. Turk, de 63 años, y Tina B. Turk, de 56.
Los agentes del Departamento de Policía de Peoria respondieron al llamado poco después de las 6 de la tarde. Al ingresar a la residencia, confirmaron lo que la voz al otro lado de la línea ya había anticipado: dos personas adultas yacían sin vida en el interior.
"Los agentes respondieron poco después de las 6 de la tarde a una llamada de emergencia, donde se encontraron dos adultos —dos víctimas— sin vida dentro de la residencia. El hijo llamó al 911 afirmando que acababa de asesinar a sus padres y que esperaría a la policía", informó el Departamento de Policía de Peoria en un comunicado oficial.
El Servicio de Bomberos y Servicios Médicos de Peoria confirmó posteriormente el fallecimiento de ambas víctimas.
Jonathan Turk fue arrestado en el lugar sin que se registrara ningún forcejeo ni resistencia de su parte.
La sargento Aracelia Montez precisó ante los medios de comunicación que el detenido ya enfrenta cargos formales por lo ocurrido.
Jonathan Turk está acusado de dos cargos de asesinato en primer grado, uno por cada una de sus víctimas. De ser hallado culpable, enfrentaría las penas más severas contempladas por la legislación del Estado de Arizona.
Las autoridades indicaron que el hecho se considera un incidente aislado y que no existe amenaza para la comunidad del vecindario donde ocurrió la tragedia.
Sin embargo, la investigación sigue activa y los detectives trabajan para determinar el móvil que llevó a un hombre a quitarle la vida a sus propios padres.
"Por respeto a la familia y para preservar la integridad de la investigación, no se divulgarán detalles adicionales por el momento", señaló el Departamento de Policía de Peoria.
El caso ha causado conmoción en la comunidad y un gran revuelo en redes sociales por la magnitud del hecho.