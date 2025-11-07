De un disparo en la cabeza matan a guatemalteca; fue a limpiar una casa equivocada

Una mujer de origen guatemalteco perdió la vida de un disparo en la cabeza tras ingresar a una casa equivocada en Whitestown, Indiana, en Estados Unidos. La víctima fue identificada como María Florinda Ríos Pérez, quien según las autoridades iba a limpiar. Aquí los detalles del caso.
El incidente se registró durante la mañana del miércoles -5 de noviembre- cuando María y su esposo, un equipo de limpieza, llegaron a la dirección incorrecta.
Mientras María buscaba la llave para ingresar a la casa, la fémina fue herida por un disparo, confirmó el Departamento de Policía Metropolitana de Whitestown.
El reporte preliminar indica que la policía recibió una llamada del 911, alertando del incidente, por lo que los agentes policiales llegaron al lugar donde encontraron a María tirada, con un disparo en la cabeza.
Hasta ahora, las autoridades no han revelado la identidad del propietario de la vivienda, tampoco dio detalles si la persona que disparó en contra de la mujer ha sido detenida.
La investigación continúa en marcha, con la colaboración de las autoridades federales y locales.
El departamento policial aclaró que, aunque la autopsia calificó la muerte como homicidio, esto no implica automáticamente que haya sido un acto criminal intencional. La clasificación responde a un término médico, no a una culpabilidad legal.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala emitió un comunicado en el que expresó que están acompañando a la familia de Ríos Pérez y brindando asistencia consular, legal y migratoria en este difícil momento.
La víctima, originaria de Quetzaltenango, deja a su esposo y cuatro hijos.
La comunidad guatemalteca en Indiana ha expresado su consternación por el trágico suceso, que ha conmovido a familiares y vecinos.
La policía pide paciencia y cautela mientras continúa la investigación. Mientras que la familia de la víctima pide justicia y espera respuestas.
La familia de María se encuentra devastada. "Arrancaron todo de mí. Es muy doloroso lo que pasó, porque no le hubieran quitado la vida de esa manera", manifestó su esposo.