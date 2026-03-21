"Toma vuelo, Dinosaur", escultura de paloma gigante que conquistó Manhattan dice adiós

Nueva York despide con una fiesta este 21 de marzo a su paloma favorita, 'Dinosaur', la escultura hiperrealista de un ave de seis metros de altura que ha transformado el paisaje urbano del High Line de Manhattan.
Tras 18 meses de exhibición, la pieza de aluminio fundido pintada a mano por el artista colombiano Iván Argote se ha convertido en un fenómeno social, generando desde peticiones de firmas para que se quede permanentemente hasta pases de modelos con vestimenta de pájaros para celebrar el Día Nacional de la Paloma, el 13 de junio.
"Ha sido un año y medio muy lindo de mucho contacto con los neoyorquinos y con gente de fuera. Mi trabajo reflexiona sobre cómo usamos el espacio público y qué es lo que decidimos celebrar", explica a EFE Argote, que dice que a diario recibe a través de sus redes mensajes de gente que ha ido a visitar su obra.
'Dinosaur' es, en esencia, una pregunta sobre la empatía: "¿Cómo podemos amar al que no es amado? (...) de repente esta paloma, que es marginal y que a veces es rechazada, se vuelve un icono querido".
Con esta obra, el creador recuerda que estos animales llegaron de Europa en el siglo XIX como mensajeros de guerra y mascotas, convirtiéndose en inmigrantes que, al igual que millones de humanos, hicieron de Nueva York su hogar.
Cecilia Alemani, directora y jefa de curaduría de High Line Art, confesó a EFE que incluso ella, habiendo crecido en Milán rodeada de estas aves, cambió su percepción gracias a la obra.
"La pieza de Iván destacó de inmediato. Hay una reflexión profunda sobre quién es bienvenido en nuestras ciudades, quién es nativo y quién pertenece aquí", afirma.
A pocas horas de que la grúa retire la estructura, el goteo de curiosos que acuden a inmortalizarse junto a esta grandiosa paloma es incesante.
"Es hermosa, un símbolo de la ciudad. Me da tristeza que se vaya", comenta mientras observa la figura. Para ella, la obra captura la "esencia extraña" que hace que Nueva York sea única.
Christine, que incluso ha rescatado palomas heridas en el pasado, defiende la inteligencia de estas aves a menudo despreciadas: "Merecen mucho más respeto del que reciben. Las palomas de aquí son fuertes; ves algunas con una sola pata o sin dedos, y aun así saben qué hacer para sobrevivir".
Este sábado 21 de marzo, el parque elevado celebrará "Farewell, Dinosaur" (Adiós, Dinosaurio), una despedida oficial que contará con la presencia de Argote, música de DJ Tommy Sparks y concursos de trivia sobre aves.
Los asistentes podrán tomarse una última fotografía profesional con la escultura antes de que esta parta hacia la colección de un comprador privado, cuyo nombre permanece en el anonimato.