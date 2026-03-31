Difunden supuestas fotos del esposo de Kristi Noem usando senos postizos

Una nueva polémica sacude a la exsecretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, luego de que se difundieran supuestas imágenes de su esposo vestido de mujer.
El medio Daily Mail fue quien publicó la exclusiva. En las imágenes, atribuidas a Bryon Noem, se le observa utilizando senos rellenos, presuntamente de solución salina.
Al esposo de Kristi Noem se le ha acusado de llevar una doble vida o de compartir un fetichismo relacionado con senos.
Sobre las supuestas fotos y chats explícitos de Bryon, el portavoz de Kristi Noem se pronunció asegurando que ella está “devastada” por lo que se está comentando del caso y que la revelación dejó a su familia “completamente sorprendida”.
La polémica en torno a la familia Noem creció después de que el Daily Mail revelara más imágenes de Bryon Noem vestido como mujer, con ropa femenina ajustada y accesorios llamativos.
El medio británico también sostuvo que Bryon compartía fotografías con actrices para adultos a cambio de pagos de miles de dólares.
Además, el Daily Mail expuso chats en los que varias personas le pedían dinero, especialmente durante los 14 meses en los que su esposa estuvo al frente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Según se conoció, el medio que reveló las fotos se puso en contacto con Bryon, quien no negó haberse vestido de mujer ni haber sostenido conversaciones explícitas con otras personas.
Sobre el caso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al tema. “Sin duda es impactante. ¿Lo confirmaron? Vaya, lo siento mucho por la familia si es así, es una lástima”, señaló en una llamada telefónica, según citó el medio británico. “No he visto nada. No sé nada al respecto. Es una lástima, pero simplemente no sé nada”, agregó.
La exsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos lleva más de 30 años casada con Bryon Noem.