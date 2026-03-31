Difunden supuestas fotos del esposo de Kristi Noem usando senos postizos

Sobre el caso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al tema. “Sin duda es impactante. ¿Lo confirmaron? Vaya, lo siento mucho por la familia si es así, es una lástima”, señaló en una llamada telefónica, según citó el medio británico. “No he visto nada. No sé nada al respecto. Es una lástima, pero simplemente no sé nada”, agregó.