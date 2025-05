Día de la Madre en la frontera: sin abrazos pero con resistencia en Ciudad Juárez y El Paso

"Me arrimé al muro, la pude ver y me voy bien contenta; no es lo que me hubiera gustado pero obviamente significa mucho para mí volver a ver a mi mami y ver que está bien, me llevo eso", explicó Cabral, entristecida porque este año no la pudo abrazar. "Me duele, me duele verla a través del muro, a pocos pasos y tan lejos, pero aquí seguimos", explicó .