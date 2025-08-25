¿Qué se sabe del caso de Gabriela Nicole Pratts, la adolescente asesinada por sus amigas?

¿Qué ha pasado con las acusadas en el caso del asesinato de Gabriela Nicole Pratts? Esto es lo nuevo del caso que ha conmocionado Puerto Rico en las últimas semanas.
Pratts murió tras un altercado que surgió tras una pelea entre su hermana y un grupo de jóvenes. Gabriela intervino para defenderla, lo que derivó en el ataque fatal.
Elvia Cabrera Rivera (40 años) y su hija Anthonieshka (Anthonieska) Avilés Cabrera (17 años) fueron arrestadas y formalmente acusadas de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas.
La jueza Valery Téllez Téllez determinó que existía causa probable para arresto (Regla 6) y les impuso una fianza de $1 millón a cada una — $500,000 por asesinato y $500,000 por uso de arma blanca — la cual no fue prestada.
Recientemente, se confirmó que la madre está siendo representada por el abogado Jesús Ramos Puca, mientras que la menor será defendida por la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) — se descartó que ambas compartieran el mismo abogado.
La audiencia preliminar está programada para este lunes 25 de agosto, en la cual el tribunal evaluará si hay suficiente evidencia para llevar el caso a juicio.
Aunque por ahora solo madre e hija han sido acusadas, las autoridades no descartan más arrestos. Inicialmente, se identificaron seis sospechosas (cuatro menores y dos adultas). La pesquisa sigue activa y la madre de la víctima, Lisandra Rosario, es testigo clave en el caso.
Se ha confiscado un vehículo, ropa con manchas de sangre y un arma blanca, todos enviados al Instituto de Ciencias Forenses. Además, se cuentan con testimonios y pruebas forenses sólidas, según han confirmado las autoridades.
El suceso ha generado una profunda indignación pública en Puerto Rico. La población cuestiona el nivel de violencia y la participación de una menor que será juzgada como adulta, una situación excepcional.
De ser halladas culpables, madre e hija enfrentan hasta 99 años de prisión, una pena agravada por el uso del arma blanca.