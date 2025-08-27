Escalofriantes detalles de brutal crimen del bebé JJ a manos de Joel Valdez Beltrán

Joel Valdez Beltrán fue condenado a muerte por la muerte de este pequeño, han salido nuevos detalles de cómo ocurrieron los hechos.
El 31 de agosto de 2022, el Departamento de Emergencias de Salud de Randolph, Carolina del Norte, informó a la policía de Ramseur sobre un niño de 14 meses, Junior José “JJ” Ortiz Rodríguez, que presentaba lesiones graves compatibles con maltrato infantil. El niño fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos pediátricos en Brenner Children’s Hospital, donde fue sometido a cirugía.
A pesar de los esfuerzos médicos, el pequeñito JJ falleció el 5 de septiembre de 2022 a consecuencia de las lesiones sufridas.
Las autoridades emprendieron una investigación exhaustiva, en colaboración con varias agencias de seguridad, en la cual se obtuvo una orden de arresto por asesinato en primer grado contra Joel Valdez Beltrán relacionado directamente con las lesiones que causaron la muerte del menor. Fue arrestado y trasladado a la cárcel del condado, sin opción de fianza.
Durante el juicio, la fiscalía presentó videos hallados en el celular de Valdez Beltrán, donde se le observa golpeando, estrangulando y sofocando al bebé. Esta evidencia resultó determinante para el jurado y fue pieza central para determinar la naturaleza intencional y violenta del crimen.
El jurado recomendó por unanimidad la pena de muerte, una sentencia que luego fue ratificada por el juez. Se trata de la primera sentencia capital en el condado de Randolph desde 2006, lo que subraya la gravedad y excepcionalidad del caso.
El gobierno de México intervino a través de canales diplomáticos, presentando una apelación con el fin de suspender la ejecución mientras se revisaban los derechos de Valdez Beltrán como ciudadano mexicano, incluyendo el derecho a asistencia consular.
El proceso de apelación podría extenderse por meses o incluso años, dada la complejidad de los casos con pena de muerte en Estados Unidos y las etapas legales que aún restan.
Aunque el foco ha sido el crimen, los antecedentes reportan que Joel Valdez Beltrán residía en Asheboro, Carolina del Norte, y contaba con al menos dos condenas previas por conducir en estado de ebriedad. También enfrentó una orden de restricción permanente por violencia doméstica en 2018, después de que apuntara con un arma a su esposa y la agrediera física y verbalmente.