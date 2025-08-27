Escalofriantes detalles de brutal crimen del bebé JJ a manos de Joel Valdez Beltrán

Aunque el foco ha sido el crimen, los antecedentes reportan que Joel Valdez Beltrán residía en Asheboro, Carolina del Norte, y contaba con al menos dos condenas previas por conducir en estado de ebriedad. También enfrentó una orden de restricción permanente por violencia doméstica en 2018, después de que apuntara con un arma a su esposa y la agrediera física y verbalmente.