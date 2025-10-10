Denuncias por agresión y corrupción: ¿Quién es José Jerí, el presidente interino de Perú?

El 26 de julio de 2025 fue escogido como cabeza del Legislativo, pese a que en ese momento seguía abierta una investigación por violación sexual en su contra. "A mis 38 (años) asumo el reto de dirigir el Congreso. Hoy vivo con orgullo esta responsabilidad, donde la energía de mi edad se combina con una firme vocación política y de servicio a nuestra nación. Quiero decirles a los jóvenes que la política necesita de sus ideas y, sobre todo de su amor por el Perú", escribió en redes sociales cuando fue elegido como cabeza del Legislativo.