Denuncias por agresión y corrupción: ¿Quién es José Jerí, el presidente interino de Perú?

Sin que nadie lo esperara y menos él mismo, el abogado y congresista de 38 años José Jerí (1986) se convirtió en la madrugada del viernes en el nuevo presidente interino de Perú, tras un paso por el Parlamento relativamente discreto, pero con la gran mancha de una denuncia por violación sexual a inicios de año que se archivó hace dos meses.
Jerí nació en Jesús María, un distrito de clase media de la capital Lima, donde estudió derecho en la estatal Universidad Nacional Federico Villarreal y obtuvo el título de abogado en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, ambas sin ser centros educativos especialmente reconocidos.
A nivel personal, es católico, tiene pareja, pero no está casado y tampoco tiene hijos. Jerí es muy activo en su cuenta de Instagram, donde se define como "abogado y animalista" y donde plasma de forma diaria sus actividades como presidente del Congreso, algo que también hacía en su etapa anterior como congresista.
Desde 2013 está afiliado al partido derechista Somos Perú, formación en la que desempeñó varios cargos. Se postuló un par de veces a las elecciones municipales para entrar a la Municipalidad de Lima, pero no fue elegido.
Pese haber recibido apenas unos 11.600 votos en las elecciones parlamentarias de 2021, se convirtió en congresista al ser accesitario (suplente) del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), quien fue inhabilitado y que había recibió por su parte más de 200.000 votos.
El 26 de julio de 2025 fue escogido como cabeza del Legislativo, pese a que en ese momento seguía abierta una investigación por violación sexual en su contra. "A mis 38 (años) asumo el reto de dirigir el Congreso. Hoy vivo con orgullo esta responsabilidad, donde la energía de mi edad se combina con una firme vocación política y de servicio a nuestra nación. Quiero decirles a los jóvenes que la política necesita de sus ideas y, sobre todo de su amor por el Perú", escribió en redes sociales cuando fue elegido como cabeza del Legislativo.
Jerí es muy activo en su cuenta de Instagram, donde se define como "abogado y animalista" y donde plasma de forma diaria sus actividades como presidente del Congreso, algo que también hacía en su etapa anterior como congresista.
Durante su periodo como congresista, medios locales revelaron que Jerí enfrenta supuestas acusaciones de corrupción cuando pertenecía a la Comisión de Presupuesto del Parlamento, por haber beneficiado un proyecto de la región de Cajamarca.
Pero el principal cuestionamiento sobre el nuevo presidente es la denuncia por violación sexual abierta en su contra en enero de 2025, que finalmente fue archivada en agosto por falta de evidencias.
Jerí y otro hombre fueron denunciados por una mujer que afirmó haber sufrido un ataque sexual en una reunión social a la que acudió el legislador el pasado 29 de diciembre de 2024, en el distrito de Canta, al noreste de Lima.
os antiguos tuits sobre "sexo" y "mujeres" del nuevo presidente interino de Perú, el derechista José Jerí, se viralizaron apenas doce horas después de asumir el cargo. "Las mujeres son seducidas con amor, cariño y respeto. Para todas las demás existe Mastercard", decía Jerí en un tuit publicado en 2011.
En 2013 compartía un artículo de un portal web de un supuesto estudio científico donde se concluía que "el sexo hace que se produzcan nuevas neuronas" y un año después "la 'sapiosexualidad', la nueva tendencia en sexo".