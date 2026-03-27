Denuncian a docente por presunto acoso a alumna de 14 años en Ciudad de México

Un profesor de secundaria fue denunciado por presunto acoso hacia una alumna de 14 años, luego de que se difundieran en redes sociales mensajes y videos que evidenciarían conductas inapropiadas, generando indignación en la comunidad educativa.
El docente, identificado como Edgar Guadarrama, labora en la Secretaría de Educación Pública (SEP), específicamente en la Secundaria Diurna 85 “República de Francia”, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero.
De acuerdo con el material difundido, el profesor habría enviado mensajes con contenido inapropiado y videos con insinuaciones a la menor, lo que ha sido señalado como una posible conducta de acoso.
Parte de las comunicaciones reveladas muestran frases de carácter íntimo dirigidas a la estudiante.
La madre de la menor fue quien descubrió los mensajes al revisarle el celular a la menor.
El caso ya fue denunciado ante la Fiscalía de la Ciudad de México y también ante autoridades educativas, aunque hasta el momento no se han reportado avances significativos en la investigación.
Padres de familia, docentes y usuarios en redes sociales han exigido la intervención inmediata de las autoridades, ante la gravedad de los hechos y la necesidad de garantizar la protección de la menor.
Asimismo, se ha solicitado a cualquier persona que cuente con pruebas adicionales que las presente formalmente para fortalecer el proceso legal y evitar la impunidad.
Hasta ahora, ni las autoridades del centro educativo ni el profesor señalado han emitido una postura oficial sobre lo ocurrido.
También se desconoce si el maestro sigue laborando en la institución.