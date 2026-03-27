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Denuncian a docente por presunto acoso a alumna de 14 años en Ciudad de México

Un docente identificado como Edgar Guadarrama fue denunciado por presunto acoso a una alumna de 14 años en la Ciudad de México, luego de la difusión de mensajes y videos

  • Actualizado: 27 de marzo de 2026 a las 10:11
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Un profesor de secundaria fue denunciado por presunto acoso hacia una alumna de 14 años, luego de que se difundieran en redes sociales mensajes y videos que evidenciarían conductas inapropiadas, generando indignación en la comunidad educativa.

 Foto: Ilustrativa Canva
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El docente, identificado como Edgar Guadarrama, labora en la Secretaría de Educación Pública (SEP), específicamente en la Secundaria Diurna 85 “República de Francia”, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero.

 Foto: Redes sociales
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De acuerdo con el material difundido, el profesor habría enviado mensajes con contenido inapropiado y videos con insinuaciones a la menor, lo que ha sido señalado como una posible conducta de acoso.

Foto: Ilustrativa Canva
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Parte de las comunicaciones reveladas muestran frases de carácter íntimo dirigidas a la estudiante.

 Foto: Ilustrativa Canva
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La madre de la menor fue quien descubrió los mensajes al revisarle el celular a la menor.

 Foto: Redes sociales
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El caso ya fue denunciado ante la Fiscalía de la Ciudad de México y también ante autoridades educativas, aunque hasta el momento no se han reportado avances significativos en la investigación.

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Padres de familia, docentes y usuarios en redes sociales han exigido la intervención inmediata de las autoridades, ante la gravedad de los hechos y la necesidad de garantizar la protección de la menor.

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Asimismo, se ha solicitado a cualquier persona que cuente con pruebas adicionales que las presente formalmente para fortalecer el proceso legal y evitar la impunidad.

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Hasta ahora, ni las autoridades del centro educativo ni el profesor señalado han emitido una postura oficial sobre lo ocurrido.

 Foto: Ilustrativa Canva
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También se desconoce si el maestro sigue laborando en la institución.

 Foto: Ilustrativa Canva
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