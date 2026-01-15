Declaran no culpable por demencia a madre acusada de matar a su hija de 2 años en EE UU

Un juez declaró no culpable por razón de locura a Leandra Andrade, acusada de la muerte de su hija de dos años, Lanoix Andrade, ocurrida en agosto de 2022 en la ciudad de Virginia Beach. La resolución judicial desestimó los cargos de homicidio agravado y negligencia infantil, lo que evitó la realización de un juicio público.
De acuerdo con el fallo, el juez aceptó la declaración de demencia presentada por la defensa y concedió además un nolle prosequi, no disposición para continuar la demanda, respecto a un cargo adicional de homicidio en segundo grado, según reportes de Noticias Univision.
La tragedia ocurrió la madrugada del 1 de agosto de 2022, cuando la policía acudió a un motel tras recibir un reporte de posible intento de suicidio. En el lugar encontraron a la menor sin vida sobre una cama y a su madre inconsciente. Las autoridades aseguraron medicamentos y alcohol en la habitación.
La autopsia determinó que la causa de muerte de la niña fue una intoxicación por difenhidramina, un antihistamínico de venta libre. A partir de estos hallazgos, Andrade fue acusada formalmente y el caso quedó programado para ir a juicio.
Documentos judiciales señalan que Andrade había perdido la custodia legal de su hija y huyó con la menor desde Washington, D.C.. Previo al incidente, amistades de la mujer alertaron a la policía por publicaciones con contenido suicida en redes sociales.
La noche de los hechos, la madre habría enviado mensajes al padre de la niña, Fabio Andrade, pidiéndole que no continuara con el proceso de separación.
Tras la decisión judicial, el padre de la menor expresó que esperaba un juicio abierto que permitiera esclarecer lo ocurrido. Señaló que el fallo reavivó el dolor por la pérdida de su hija y cuestionó la falta de un proceso público.
La fiscalía aceptó la declaración de no culpabilidad por locura luego de que una evaluación forense ordenada por el tribunal concluyera que Andrade padecía trastorno de estrés postraumático (PTSD) y trastorno depresivo mayor recurrente, con síntomas psicóticos, entre otros diagnósticos. La defensa calificó el caso como uno de los más tristes de su carrera.
Las autoridades programaron una audiencia para el 10 de marzo, en la que se definirá si Leandra Andrade será internada en un hospital psiquiátrico. Conforme a la ley, las personas declaradas no culpables por razón de locura son evaluadas de manera periódica, lo que abre la posibilidad de una futura liberación bajo supervisión.