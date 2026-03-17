Declaran culpable a escritora de planear asesinato de su esposo con dosis letal de fentanilo

A través de la administración de una dosis letal de fentanilo, Kouri Richins mató a su esposo en 2022. Conozca más del caso que ha causado conmoción en Estados Unidos.
Según las autoridades, la mujer habría preparado una bebida alcohólica para su esposo en marzo de 2022, supuestamente para celebrar una buena noticia, sin embargo, esa bebida contenía una cantidad mortal del potente opioide.
La autopsia reveló que el hombre tenía en su organismo hasta cinco veces la cantidad de fentanilo que el cuerpo humano puede tolerar, lo que confirmó que la causa de muerte fue una sobredosis intencional.
La acusada aseguró inicialmente que encontró a su esposo “frío al tacto” durante la madrugada, lo que la llevó a llamar al 911; sin embargo, las autoridades detectaron inconsistencias en su relato.
Entre las pruebas clave figuran registros telefónicos que contradicen su versión, ya que muestran actividad del celular en momentos en los que ella afirmó no haberlo utilizado.
Los fiscales también sostienen que la mujer habría obtenido el fentanilo a través de contactos previos, al intentar conseguir medicamentos controlados meses antes del fallecimiento de su esposo.
El caso adquirió mayor notoriedad cuando se conoció que, tras la muerte de su pareja, Richins publicó un libro infantil sobre el duelo, en el que abordaba cómo los niños pueden afrontar la pérdida de un ser querido.
Las autoridades consideran que este comportamiento formaría parte de una estrategia para construir una imagen pública que desviara sospechas sobre su posible responsabilidad en el crimen.
Kouri Richins fue declarada de los cargos de asesinato con agravantes, además de delitos relacionados con posesión y distribución de sustancias controladas.