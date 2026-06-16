Debanhi Escobar estuvo viva hasta 8 días: el dato que las autoridades ocultaron

A más de cuatro años de la muerte de la joven mexicana Debanhi Susana Escobar Bazaldua, quien tenía 18 años cuando fue asesinada brutalmente en Nuevo León, México, la verdad sobre los hechos sigue oculta bajo autopsias contradictorias, inconsistencias y autoridades que nunca dieron respuesta. Pero el documental de HBO volvió a poner su caso en el ojo público con detalles impactantes.
La producción de la cadena de televisión estadounidense fue titulada como Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?. No fue realizada por su familia, aunque sus padres, Mario Escobar y Dolores Basaldúa, accedieron a participar en la producción.
El documental recoge testimonios, reconstruye los hechos y expone datos que las autoridades nunca hicieron públicos durante las indagaciones del caso.
Uno de los hallazgos más estremecedores es un audio que Debanhi Escobar le envió a uno de sus amigos mientras se encontraba en una fiesta. "No te quiero meter miedo ni nada, pero te estoy diciendo las cosas como están pasando. Ya se está volviendo esto un pedote de vatos enfermos que se quieren desquitar con las mujeres", se escucha decir en el audio.
Pero el dato que más ha conmocionado a quienes han visto el documental es que la joven no murió la misma noche en que desapareció.
De acuerdo con las revelaciones de la producción, Debanhi Escobar, habría permanecido con vida entre cinco y ocho días tras su desaparición, tiempo en el que habría sido brutalmente golpeada y abusada, según los resultados de la autopsia.
"Estuvo viva de 5 a 8 días, que su muerte fue por una obstrucción, que le taparon la boca", afirmó Mario Escobar al referirse a los hallazgos de la necropsia.
"Debanhi Escobar estaba viva cuando sus padres la estaban buscando", subrayó en su momento la comunicadora Elisa Beristain, quien los entrevistó.
El documental remarca que las contradicciones en las autopsias son muchas. La primera que fue realizada por la Fiscalía del Estado de Nuevo León, determinó que Debanhi falleció producto de una caída.
Sin embargo, tanto la autopsia encargada por la familia de Debanhi como la de la Fiscalía General de la República concluyen que la joven fue golpeada, abusada sexualmente y asesinada por asfixia.
Uno de los videos que forma parte del caso, muestra a la joven siendo maltratada por varias personas, incluyendo las "amigas". Y aunque Debanhi intentó defenderse, no pudo hacerlo debido a la cantidad de personas en su contra.
Por su parte, los padres de Escobar manifestaron que no participaron en la creación del documental, sino que únicamente aceptaron sumarse para contar su verdad. Para ellos, el documental representa una oportunidad para hacer visible la ineficacia de las instituciones del Estado, pues a su parecer son "corruptas y nefastas".
A pesar de los años, la familia asegura que no se rendirá y que seguirá luchando hasta que se esclarezca el caso. "No tenemos miedo porque si nos llega a pasar algo ya estamos preparados con videos o cartas. Vamos a seguir levantando la voz", dijo el padre de Debanhi.
Mientras tanto, la familia mantiene vivo el recuerdo de Debanhi Escobar, quien anhelaba ser modelo y abogada. Su vida fue apagada en abril de 2022, pero su nombre sigue resonando en los medios locales e internacionales y siendo tendencia en redes sociales. El documental que fue lanzado en septiembre del año pasado está disponible en la plataforma de HBO.