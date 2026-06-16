Debanhi Escobar estuvo viva hasta 8 días: el dato que las autoridades ocultaron

Uno de los hallazgos más estremecedores es un audio que Debanhi Escobar le envió a uno de sus amigos mientras se encontraba en una fiesta. "No te quiero meter miedo ni nada, pero te estoy diciendo las cosas como están pasando. Ya se está volviendo esto un pedote de vatos enfermos que se quieren desquitar con las mujeres", se escucha decir en el audio.