De guerrillero a presidente: la trayectoria política de Pepe Mujica

Mujica, estando preso, se enfermó de la vejiga, intestinos y riñones, siendo también torturado. Pese a ello, tiempo después manifestó que "yo no soy afecto a hablar de la tortura y de lo mal que lo pasé. Incluso, me da un poco de bronca porque he visto que a veces ha habido una especie de carrera medida con un ‘torturómetro’. Gente que se complace en repetir ‘ah, qué mal la pasé”.