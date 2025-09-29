Asesino confesó que se metió a su casa solo para matarla: caso de Daniela Grajeda en México

Daniela Julieth Ríos Grajeda, una joven de 24 años, fue asesinada dentro de su domicilio en la colonia Paseos del Sol, en Zapopan, Jalisco, México, luego de que un hombre ingresara y la acuchillara tras recibir órdenes de una canción. Esto dijo su asesino:
Ríos Grajeda, recién egresada de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad de Guadalajara, recibió múltiples heridas con un cuchillo por un sujeto que, según declaró, aseguró que una canción de Black Metal le ordenó cometer el crimen.
De acuerdo con reportes oficiales, el agresor ingresó a la vivienda vestido de negro y con una especie de capa en estado de ebriedad y, tras un forcejeo, atacó a Daniela Julieth hasta matarla.
El agresor, de entre 25 y 30 años, intentó escapar rompiendo una ventana, pero resultó herido y fue detenido minutos después por la Policía de Zapopan. En su poder se localizó el arma homicida.
Durante su declaración inicial, el sospechoso afirmó que mientras escuchaba música del género Black Metal recibió “órdenes” de asesinar a alguien. Viajó desde Tonalá hasta Zapopan en busca de una víctima y encontró a Daniela.
Vecinos alertaron a las autoridades después de escuchar los gritos de auxilio de la víctima, quien ofrecía asesorías en un gimnasio local, Fitness Club Gym, donde también laboraba.
El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, calificó el hecho como “un suceso muy lamentable” y aclaró que se trató de un acto de violencia irracional, sin relación directa con la víctima.
La Universidad de Guadalajara y la Escuela Preparatoria Regional de Puerto Vallarta emitieron comunicados de condolencia, condenando el crimen y exigiendo justicia.
Fitness Club Gym, el lugar donde ella se ejercitaba, destacó la disciplina, fuerza y voluntad de la joven, y publicó un mensaje de despedida en redes sociales: “Fuiste una guerrera siempre que jamás se rindió... Vuela alto y que Dios cuide tus pasos”.
El caso ha generado indignación en la comunidad universitaria y deportiva de Jalisco. Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.