Dagmar Overbye, la asesina de bebés que aterrorizó Dinamarca: los quemaba vivos

En la historia criminal de Dinamarca, pocos nombres causan tanto horror como el de Dagmar Johanne Amalie Overbye, una mujer que, bajo la apariencia de ofrecer un servicio de adopción, llevó a cabo uno de los crímenes más abominables del siglo XX. Su historia inspiró la película The Girl with the Needle, nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera en 2025.