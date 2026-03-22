Cuba, tras 16 horas en apagón total, da primeros pasos para recuperar la luz

Sobre este nuevo apagón nacional -el segundo en una semana- el directivo del Minem, Lázaro Guerra, dijo a la televisión estatal que independientemente de que se investigan las causas que lo provocaron, se detectó la salida de operaciones de una unidad de la termoeléctrica de Nuevitas (centro-este) a lo que siguió un efecto "en cascada" que dejó sin servicio a otras generadoras del país.