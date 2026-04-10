¿Cuándo regresará a la Tierra la tripulación de la misión Artemis II?

La cápsula de la tripulación se convertirá en una bola de fuego cuando ingrese a la atmósfera de nuestro planeta y enfrentará temperaturas superiores a 2.500 grados centígrados, casi la mitad de la temperatura en la superficie del Sol. Será uno de los momentos más delicados de la misión, con los astronautas acercándose a la Tierra a una velocidad máxima de 10.657 metros por segundo (34.965 pies por segundo).