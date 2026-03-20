Conductores se abastecen de combustible días antes de un nuevo incremento en Centroamérica

En Costa Rica, las gasolinas se venden a entre 5,11 y 5,07 dólares el galón. El último ajuste de precios se hizo en febrero. "Nosotros licitamos la compra de combustibles una vez al año y eso nos da una ventaja competitiva frente a la región, porque compramos en volumen y aseguramos precios de flete y seguros bastante competitivos. Sin embargo, lo que pasa en una zona altamente productiva de petróleo va a impactar en todo el mercado global", ha dicho la presidenta de la estatal Refinadora Costarricense de Petróleo, Karla Montero.