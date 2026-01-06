  1. Inicio
Conductor de autobús atropella a judíos ortodoxos durante masiva protesta en Jerusalén

La exención militar de los ultraortodoxos es más polémico desde la guerra en la Franja de Gaza porque se extendió la duración del servicio militar obligatorio

  • Actualizado: 06 de enero de 2026 a las 17:54
Conductor de autobús atropella a judíos ortodoxos durante masiva protesta en Jerusalén
1 de 10

Un joven de 18 años murió y otras tres personas resultaron heridas después de que un autobús atropellara a manifestantes judíos ultraortodoxos durante una protesta masiva en Jerusalén, informó este martes Magen David Adom (MDA, la Estrella de David Roja) en Israel.

 Foto: EFE
Conductor de autobús atropella a judíos ortodoxos durante masiva protesta en Jerusalén
2 de 10

El conductor fue arrestado y declaró a la Policía que intentaba abandonar la zona abarrotada de manifestantes que le bloqueaban el paso, informaron medios locales, que señalan que el caso está bajo investigación.

 Foto: Captura de pantalla
Conductor de autobús atropella a judíos ortodoxos durante masiva protesta en Jerusalén
3 de 10

Dos de los tres heridos tienen 14 y 17 años, de acuerdo con el MDA.

Foto: Captura de pantalla
Conductor de autobús atropella a judíos ortodoxos durante masiva protesta en Jerusalén
4 de 10

Imágenes que circulan en las redes sociales muestran al autobús conducir a lata velocidad por en medio de la masiva protesta.

Foto: Captura de pantalla
Conductor de autobús atropella a judíos ortodoxos durante masiva protesta en Jerusalén
5 de 10

Los protestantes corrieron hacia donde se dirigía el autobús y lograron detener al conductor.

Foto: Captura de pantalla
Conductor de autobús atropella a judíos ortodoxos durante masiva protesta en Jerusalén
6 de 10

La Policía israelí estaba trabajando para dispersar disturbios de la comunidad ultraortodoxa en Jerusalén durante esta protesta, que algunos medios cifran en decenas de miles de manifestantes, cuando se produjo el incidente.

 Foto: Captura de pantalla
Conductor de autobús atropella a judíos ortodoxos durante masiva protesta en Jerusalén
7 de 10

Las multitudinarias protestas de este martes suponen otro episodio más en las manifestaciones públicas de la comunidad judía ultraortodoxa israelí, que está siendo presionada por parte de partidos nacionalistas en el Gobierno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para que abandonen su exención del servicio militar.

 Foto: EFE
Conductor de autobús atropella a judíos ortodoxos durante masiva protesta en Jerusalén
8 de 10

La no contribución de los ultraortodoxos al Ejército israelí tiene implicaciones incluso en el presupuesto de defensa de Israel y en el régimen de recaudación del país, lo que mantiene muy dividida a la sociedad y al gobierno de coalición de Netanyahu.

 Foto: EFE
Conductor de autobús atropella a judíos ortodoxos durante masiva protesta en Jerusalén
9 de 10

Los ultraortodoxos quieren que el Gobierno apruebe un plan que permita mantener gran parte de las exenciones militares a los miembros de su comunidad que, desde la fundación del Estado de Israel, permitían a los judíos que estudiaban a tiempo completo en una escuela religiosa no hacer el servicio militar obligatorio.

 Foto: EFE
Conductor de autobús atropella a judíos ortodoxos durante masiva protesta en Jerusalén
10 de 10

 Foto: EFE
