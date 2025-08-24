Condenan a muerte a Joel Valdez Beltrán, el padrastro que asesinó a bebé en Carolina del Norte

Joel Vilchis Valdez Beltrán fue declarado culpable de asesinato en primer grado en Carolina del Norte por la muerte de un bebé de 14 meses y ahora enfrenta la pena de muerte.
El jurado determinó que el acusado es responsable del crimen, ocurrido en circunstancias que estremecieron a la comunidad local.
La Fiscalía presentó pruebas que apuntan a un acto intencional y violento, mientras que la defensa no logró convencer al jurado de su versión de los hechos.
Tras deliberar, el jurado lo declaró culpable por unanimidad, y el juez dictó la pena de muerte, convirtiéndose en la primera sentencia de este tipo en el condado de Randolph desde 2006.
Con la sentencia formalizada, Valdez-Beltrán será trasladado a la Prisión Central en Raleigh, donde se encuentra el corredor de la muerte del estado.
Carolina del Norte no ha ejecutado a ningún condenado desde 2006.
Ante la condena, el gobierno de México decidió intervenir, a través de sus canales diplomáticos, el país presentó una apelación para intentar suspender la ejecución mientras se revisa el caso.
La apelación busca no solo cuestionar la sentencia, sino también garantizar que se respeten los derechos de Valdez-Beltrán como ciudadano mexicano, incluyendo posibles consideraciones migratorias y de protección consular.
El proceso de apelación podría extenderse por meses o incluso años, ya que la pena de muerte en Estados Unidos implica múltiples etapas legales antes de una posible ejecución.
El caso ha generado atención en ambos países, al tratarse de un crimen particularmente grave y de una condena excepcional en Carolina del Norte, lo que mantiene el debate sobre la pena capital y las relaciones diplomáticas en materia de justicia penal.