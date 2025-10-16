  1. Inicio
¿Cómo será el “Arco del Triunfo” que Trump planea construir por los 250 años de independencia?

En medio de los preparativos por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, Donald Trump promete levantar una obra jamás vista en Washington ¿Cómo será?

  • 16 de octubre de 2025 a las 16:50
Un “Arco del Triunfo” en las entradas de la ciudad de Washington para conmemorar los 250 años de la independencia del país planea construir el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

 Foto: Agencia EFE
Estados Unidos celebrará su 250 aniversario de independencia el próximo 4 de julio, pero la incógnita es: ¿cómo será el ambicioso monumento al que apuesta el mandatario estadounidense?

 Foto: Agencia EFE
La maqueta del monumento llevaba varios días sobre el escritorio presidencial, pero fue hasta hace unos días que Trump reveló sus intenciones durante una cena de gala en la Casa Blanca.

 Foto: Agencia EFE
El arco estaría ubicado cerca del Monumento a Lincoln, en el extremo opuesto del puente de Arlington, que sirve como una de las principales entradas a Washington desde Virginia.

 Foto: Agencia EFE
“Va a ser realmente hermoso. Creo que será fantástico”, expresó el presidente, quien presentó tres maquetas de distintos tamaños y aseguró que su favorita es la más grande.

 Foto: Agencia EFE
La versión más imponente del proyecto está coronada por una escultura de la diosa romana de la Libertad, símbolo del espíritu estadounidense.

 Foto: Agencia EFE
Desde su regreso al poder en enero pasado, Trump ha manifestado su intención de dejar una huella duradera en la capital estadounidense.

 Foto: Agencia EFE
En las imágenes se observa un arco construido de mármol claro. ¿Cuáles son los otros detallas que tendrá el arco?

 Foto: Agencia EFE
La obra se caracteriza por su cuerpo de mármol claro con tres arcos: uno central de mayor tamaño y dos laterales más pequeños.

 Foto: Agencia EFE
En la parte superior se erigirá una figura dorada alada, símbolo de la victoria, acompañada por dos águilas monumentales que representan la fuerza y el patriotismo nacional.

 Foto: Agencia EFE
El conjunto descansará sobre una base amplia rodeada de jardines y escalinatas, permitiendo a los visitantes recorrerlo y contemplarlo desde distintos ángulos.

 Foto: Agencia EFE
El arco será un monumento conmemorativo que busca resaltar la grandeza y el orgullo estadounidense a través de una obra arquitectónica monumental. Será un recuerdo de los 250 años de independencia.

 Foto: Agencia EFE
