¿Cómo será el “Arco del Triunfo” que Trump planea construir por los 250 años de independencia?

Un “Arco del Triunfo” en las entradas de la ciudad de Washington para conmemorar los 250 años de la independencia del país planea construir el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Estados Unidos celebrará su 250 aniversario de independencia el próximo 4 de julio, pero la incógnita es: ¿cómo será el ambicioso monumento al que apuesta el mandatario estadounidense?
La maqueta del monumento llevaba varios días sobre el escritorio presidencial, pero fue hasta hace unos días que Trump reveló sus intenciones durante una cena de gala en la Casa Blanca.
El arco estaría ubicado cerca del Monumento a Lincoln, en el extremo opuesto del puente de Arlington, que sirve como una de las principales entradas a Washington desde Virginia.
“Va a ser realmente hermoso. Creo que será fantástico”, expresó el presidente, quien presentó tres maquetas de distintos tamaños y aseguró que su favorita es la más grande.
La versión más imponente del proyecto está coronada por una escultura de la diosa romana de la Libertad, símbolo del espíritu estadounidense.
Desde su regreso al poder en enero pasado, Trump ha manifestado su intención de dejar una huella duradera en la capital estadounidense.
En las imágenes se observa un arco construido de mármol claro. ¿Cuáles son los otros detallas que tendrá el arco?
La obra se caracteriza por su cuerpo de mármol claro con tres arcos: uno central de mayor tamaño y dos laterales más pequeños.
En la parte superior se erigirá una figura dorada alada, símbolo de la victoria, acompañada por dos águilas monumentales que representan la fuerza y el patriotismo nacional.
El conjunto descansará sobre una base amplia rodeada de jardines y escalinatas, permitiendo a los visitantes recorrerlo y contemplarlo desde distintos ángulos.
El arco será un monumento conmemorativo que busca resaltar la grandeza y el orgullo estadounidense a través de una obra arquitectónica monumental. Será un recuerdo de los 250 años de independencia.