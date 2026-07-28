Cientos de personas protestan en Lima contra la investidura de Keiko Fujimori

Elizabeth Santisteban, hermana de Víctor Santisteban, la única víctima mortal en Lima de las protestas que se dieron tras la destitución en 2022 del expresidente Pedro Castillo, dijo que salió a "rechazar el gobierno" de Fujimori porque está "basado en la ilegitimidad" y lo acusó de "blindar" a las fuerzas de seguridad implicadas en las casi 50 muertes que dejaron esas protestas en todo el país.