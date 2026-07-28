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Cientos de personas protestan en Lima contra la investidura de Keiko Fujimori

Cientos de personas protestaron este martes en el centro histórico de Lima contra la toma de mando de la derechista Keiko Fujimori, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori, a quien no reconocen como presidenta

  • Actualizado: 28 de julio de 2026 a las 16:08
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Cientos de personas salieron a las calles para protestar en contra de la toma de posesión de Keiko Fujimori, quien este martes fue investida como la nueva presidenta de Perú. Aquí más detalles.

 Fotos: EFE
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Entre los participantes figuraban víctimas de la represión de las protestas, miembros de organizaciones civiles, activistas y delegaciones de regiones como las sureñas Arequipa y Puno.
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En la manifestación también participó el excandidato izquierdista Roberto Sánchez, quien disputó la segunda vuelta presidencial con Fujimori, y quien sigue sin reconocer la victoria de su rival electoral, aunque está dispuesto a encontrarse con la nueva jefa de Estado de Perú.

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"Soy capaz de reunirme con cualquier diabla, con tal de lograr justicia para nuestro pueblo y, si ahora es la ocasión, que así sea", sostuvo.

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Durante la protesta, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Tania Pariona, declaró a EFE que estaban acompañando a víctimas de violencia estatal para "respaldar a aquellas familias que siguen buscando justicia".

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"Creemos que este periodo de gobierno consolida una política de impunidad, pero también una continuidad de un régimen que, lamentablemente, ha actuado en contra de los derechos humanos y ha generado un desequilibrio de poderes, ha deteriorado la democracia", sostuvo.

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Elizabeth Santisteban, hermana de Víctor Santisteban, la única víctima mortal en Lima de las protestas que se dieron tras la destitución en 2022 del expresidente Pedro Castillo, dijo que salió a "rechazar el gobierno" de Fujimori porque está "basado en la ilegitimidad" y lo acusó de "blindar" a las fuerzas de seguridad implicadas en las casi 50 muertes que dejaron esas protestas en todo el país.

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Pero no solo hubo rechazo en las calles, durante la ceremonia oficial de toma de mando de Fujimori en el Congreso, los parlamentarios de la bancada del partido izquierdista Ahora Nación manifestaron su rechazo colocándose de espaldas, mientras que otros legisladores opositores lucieron un crespón negro en el pecho.

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De hecho, cuando Fujimori se aprestaba a dar su primer discurso como mandataria, los parlamentarios del partido Juntos por el Perú, que lidera Sánchez, abandonaron el hemiciclo junto con un grupo de legisladores de Ahora Nación.

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