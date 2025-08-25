Nikki fue quemada viva por su esposo y sus suegros frente a su hijo

Nikki Bhati, una joven de 28 años originaria de Greater Noida, India, fue brutalmente asesinada por su esposo, Vipin Bhati, y sus suegros, en un ataque presuntamente motivado por una demanda de bienes por aproximadamente $43,000. Eso dijo su hijo tras presencial el crimen:
El 21 de agosto de 2025, Nikki fue golpeada y quemada frente a su hijo de seis años y su hermana, Kanchan, quien también fue golpeada durante el incidente.
Según informes, la familia de Nikki había entregado un automóvil y otros bienes al momento del matrimonio en 2016. Sin embargo, los Bhati continuaron exigiendo más dinero como parte de los dotes (conjunto de bienes y derechos aportados por la mujer al matrimonio).
Las tensiones aumentaron cuando Nikki expresó su deseo de reabrir un salón de belleza que había operado anteriormente, lo que fue desaprobado por su esposo y su familia.
El día del ataque, Nikki fue golpeada, rociada con líquido inflamable y prendida fuego en su propia casa frente a su hijo pequeño.
Horas después del crimen, la policía detuvo a Vipin Bhati, quien resultó herido de bala en la pierna al intentar escapar de la custodia mientras era llevado al sitio del ataque.
Posteriormente, su madre, Daya Bhati, y su hermano, Rohit Bhati, fueron detenidos, mientras que el padre de Vipin, Satyaveer Bhati, permanece prófugo.
La hermana de Nikki, Kanchan, además de presentar la denuncia, entregó videos donde se aprecia a la joven siendo arrastrada por el cabello y envuelta en llamas.
El asesinato de Nikki Bhati ha generado indignación tanto en India como a nivel internacional, donde organizaciones de derechos humanos han pedido reformas más estrictas y una implementación más efectiva de las leyes contra la dote.
Mientras tanto, el hijo de Nikki se encuentra bajo el cuidado de sus abuelos maternos, quienes buscarán brindarle apoyo emocional tras la traumática pérdida.