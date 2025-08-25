  1. Inicio
Nikki fue quemada viva por su esposo y sus suegros frente a su hijo

Golpeada y quemada por la familia de su pareja, así fue el triste final de Nikki Bhat, luego de que ella intentara reabrir un salón de belleza en India

  • 25 de agosto de 2025 a las 17:36
1 de 10

Nikki Bhati, una joven de 28 años originaria de Greater Noida, India, fue brutalmente asesinada por su esposo, Vipin Bhati, y sus suegros, en un ataque presuntamente motivado por una demanda de bienes por aproximadamente $43,000. Eso dijo su hijo tras presencial el crimen:

 Foto: redes sociales
2 de 10

El 21 de agosto de 2025, Nikki fue golpeada y quemada frente a su hijo de seis años y su hermana, Kanchan, quien también fue golpeada durante el incidente.

Foto: redes sociales
3 de 10

Según informes, la familia de Nikki había entregado un automóvil y otros bienes al momento del matrimonio en 2016. Sin embargo, los Bhati continuaron exigiendo más dinero como parte de los dotes (conjunto de bienes y derechos aportados por la mujer al matrimonio).

 Foto: redes sociales
4 de 10

Las tensiones aumentaron cuando Nikki expresó su deseo de reabrir un salón de belleza que había operado anteriormente, lo que fue desaprobado por su esposo y su familia.

 Foto: redes sociales
5 de 10

El día del ataque, Nikki fue golpeada, rociada con líquido inflamable y prendida fuego en su propia casa frente a su hijo pequeño.

Foto: redes sociales
6 de 10

Horas después del crimen, la policía detuvo a Vipin Bhati, quien resultó herido de bala en la pierna al intentar escapar de la custodia mientras era llevado al sitio del ataque.

 Foto: redes sociales
7 de 10

Posteriormente, su madre, Daya Bhati, y su hermano, Rohit Bhati, fueron detenidos, mientras que el padre de Vipin, Satyaveer Bhati, permanece prófugo.

 Foto: redes sociales
8 de 10

La hermana de Nikki, Kanchan, además de presentar la denuncia, entregó videos donde se aprecia a la joven siendo arrastrada por el cabello y envuelta en llamas.

 Foto: redes sociales
9 de 10

El asesinato de Nikki Bhati ha generado indignación tanto en India como a nivel internacional, donde organizaciones de derechos humanos han pedido reformas más estrictas y una implementación más efectiva de las leyes contra la dote.

 Foto: redes sociales
10 de 10

Mientras tanto, el hijo de Nikki se encuentra bajo el cuidado de sus abuelos maternos, quienes buscarán brindarle apoyo emocional tras la traumática pérdida.

 Foto: redes sociales
