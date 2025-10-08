  1. Inicio
Tortura, asesinato y ritual satánico: el caso de Christa Pike por el que será ejecutada en EE UU

Christa Pike, condenada por el brutal asesinato y tortura de su compañera Colleen Slemmer en 1995, será ejecutada el 30 de septiembre de 2026 en Tennessee

  • 08 de octubre de 2025 a las 10:08
1 de 15

Christa Pike, condenada por el asesinato y tortura de su compañera de escuela Colleen Slemmer en 1995, será ejecutada en Estados Unidos el 30 de septiembre de 2026, convirtiéndose en la primera mujer en recibir la pena capital en el país en más de dos siglos.

2 de 15

El crimen estremeció a la nación por su extrema violencia, la crudeza de Pike después de cometerlo y el hecho de que la víctima fue ofrecida en un ritual satánico.

3 de 15

El 12 de enero de 1995, Pike, entonces de 18 años, junto a su novio Tadaryl Shipp y la cómplice Shadolla Peterson, atrajo a Slemmer al campus agrícola de la Universidad de Tennessee, en Knoxville.

4 de 15

Bajo el pretexto de fumar marihuana y resolver disputas, Pike sometió a la víctima a una tortura de 40 minutos.

5 de 15

Slemmer fue golpeada, apuñalada y marcada con pentagramas en el pecho y la frente.

6 de 15

Finalmente, Pike la mató a golpes con un bloque de concreto y se llevó un fragmento del cráneo como trofeo, acto que exhibió posteriormente ante otros estudiantes.

7 de 15

La motivación, según las autoridades, fue la creencia de Pike de que Slemmer intentaba seducir a su pareja, lo que desató una espiral de celos y paranoia, alimentaba por prácticas de ocultismo y satanismo compartidas por la pareja.

8 de 15

El caso generó impacto mediático inmediato y provocó un proceso judicial histórico.

9 de 15

Pike fue condenada por conspiración, asesinato y tortura, convirtiéndose en la mujer más joven sentenciada a muerte en Estados Unidos.

10 de 15

Shipp recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, mientras que Shadolla Peterson, una amiga de ambos, fue condenada a libertad condicional.

11 de 15

Desde entonces, Pike ha permanecido en una celda de máxima seguridad en Nashville, con antecedentes de intentos de estrangulamiento a otra reclusa y un fallido intento de fuga.

12 de 15

La Corte Suprema de Tennessee fijó la fecha de ejecución para el 30 de septiembre de 2026. Pike será la primera mujer en el corredor de la muerte del estado tras una pausa de tres años por irregularidades en la administración de la inyección letal.

13 de 15

La ejecución se llevará a cabo junto con las de Tony Carruthers, Gary Sutton y Anthony Hines, condenados por homicidios cometidos en décadas pasadas.

14 de 15

El crimen también dejó un profundo impacto humano: May Martínez, madre de Colleen Slemmer, sigue lidiando con el dolor de no haber podido enterrar los restos completos de su hija, ya que un fragmento del cráneo permanece como evidencia.

15 de 15

Por su parte, los abogados de Pike han señalado que la condenada ha mostrado remordimiento y transformación personal tras años de tratamiento en prisión.

