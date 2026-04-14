Caso de Ángel López, niño de cuatro años muerto en poder de su madre y padrastro en Argentina

La muerte de Ángel López, un niño de cuatro años, ha generado conmoción luego de que el informe preliminar de autopsia revelara múltiples lesiones en su cuerpo, principalmente en la cabeza.
Según el reporte, el menor presentaba al menos 21 hematomas en el cuero cabelludo, asociados a traumatismos craneales, además de una hemorragia cerebral y otras lesiones internas.
Las autoridades indicaron que aún no se ha determinado con certeza quién o quiénes provocaron las lesiones que derivaron en su muerte.
No obstante, el fiscal general Facundo Oribones y la funcionaria del Ministerio Público Diana Florencia Guzmán solicitaron la detención de Mariel Beatriz Altamirano y Michel Kevin Gonzáles.
De acuerdo con información preliminar, las lesiones podrían no haber sido causadas por golpes directos como puñetazos o patadas, sino por el denominado síndrome del sacudón.
Este tipo de maltrato ocurre cuando un niño es sacudido violentamente, provocando que el cerebro impacte contra el cráneo y genere daños severos.
Sin embargo, las autoridades aclararon que aún se encuentran a la espera de estudios complementarios que permitan confirmar si esta fue la causa exacta del fallecimiento.
El informe forense también señala la presencia de lesiones antiguas en el cuerpo del menor.
Entre ellas se identificaron cicatrices en la zona de la ceja, el tórax y la mandíbula, lo que refuerza las sospechas de posibles episodios previos de violencia.
El caso se mantiene en investigación mientras las autoridades recaban más evidencia para esclarecer lo ocurrido.